Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – Spiegel

Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро.

Танк Panther KF51 / rheinmetall-defence.com

Немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода на украинской земле.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро… Он мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther в год", — сказал генеральный директор компании Армин Паппергер, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Он также отметил, что переговоры с украинским правительством были "многообещающими".

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Паппергер надеется, что решение будет принято "в ближайшие два месяца".

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных атак, отметив, что "защита с помощью ПВО не составит труда".

По его словам, для победы Украине понадобится от 600 до 800 танков, и их строительство нужно начать быстро. "Даже если Германия передаст бундесверу все 300 танков Leopard 2, этого будет слишком мало", — отметил Паппергер.

В настоящее время Rheinmetall поставляет Украине около 250 танков. "Мы работаем на полной скорости… Мы уже ввели в строй более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Кроме того, имеется около 100 Leopard 1 старой конструкции, из которых мы можем сделать 88 пригодными к эксплуатации", — сказал Паппергер.

Глава концерна высказал предположение, что война будет продолжаться, "возможно, несколько лет". "Западные союзники посылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но у украинцев сегодня нет достаточного количества техники, чтобы полностью вернуть свою территорию", — отметил он.

В то же время, РФ не обладает такими большими ресурсами, как Запад в целом, сказал глава Rheinmetall. При этом Паппергер не видит, чтобы "руководство вокруг Путина пошло на какие-либо уступки от своего агрессивного курса в отношении Украины".

Танк Panther KF51

Основан на корпусе Leopard 2A4 и планируется к поставкам в первую очередь операторам, уже эксплуатирующим Leopard 2.

Panther KF51 был впервые представлен летом 2022 года и придет на смену Leopard 2, производящемуся с 1979 года.

Характеристики:

вес 59 тонн;

оснащен 130-мм пушкой с автоматической системой подачи боеприпасов (вмещает до 20 шт);

дистанционно-управляемый 12,7-мм спаренный пулемёт.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев 20 февраля напомнил, что западный мир взял на себя обязательства поставить Украине более 700 танков. При этом украинское государство получит новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

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