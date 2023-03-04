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Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – Spiegel

4 марта 2023, 11:54
Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро.
Panther KF51
Танк Panther KF51 / rheinmetall-defence.com

Немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода на украинской земле.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро… Он мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther в год", — сказал генеральный директор компании Армин Паппергер, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Он также отметил, что переговоры с украинским правительством были "многообещающими".

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Паппергер надеется, что решение будет принято "в ближайшие два месяца".

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных атак, отметив, что "защита с помощью ПВО не составит труда".

По его словам, для победы Украине понадобится от 600 до 800 танков, и их строительство нужно начать быстро. "Даже если Германия передаст бундесверу все 300 танков Leopard 2, этого будет слишком мало", — отметил Паппергер.

В настоящее время Rheinmetall поставляет Украине около 250 танков. "Мы работаем на полной скорости… Мы уже ввели в строй более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Кроме того, имеется около 100 Leopard 1 старой конструкции, из которых мы можем сделать 88 пригодными к эксплуатации", — сказал Паппергер.

Глава концерна высказал предположение, что война будет продолжаться, "возможно, несколько лет". "Западные союзники посылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но у украинцев сегодня нет достаточного количества техники, чтобы полностью вернуть свою территорию", — отметил он.

В то же время, РФ не обладает такими большими ресурсами, как Запад в целом, сказал глава Rheinmetall. При этом Паппергер не видит, чтобы "руководство вокруг Путина пошло на какие-либо уступки от своего агрессивного курса в отношении Украины".

Танк Panther KF51

Основан на корпусе Leopard 2A4 и планируется к поставкам в первую очередь операторам, уже эксплуатирующим Leopard 2.

Panther KF51 был впервые представлен летом 2022 года и придет на смену Leopard 2, производящемуся с 1979 года.

Характеристики:

  • вес 59 тонн;
  • оснащен 130-мм пушкой с автоматической системой подачи боеприпасов (вмещает до 20 шт);
  • дистанционно-управляемый 12,7-мм спаренный пулемёт.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев 20 февраля напомнил, что западный мир взял на себя обязательства поставить Украине более 700 танков. При этом украинское государство получит новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Наступление России:

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