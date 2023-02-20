"Украина добилась успеха, Путин просчитался": Байден сделал мощное заявление в Киеве

Президент США Джо Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов.
Его объявят во вторник, 21 февраля. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге с Владимиром Зеленским.
"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал Байден.
Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину:
- более 700 танков;
- тысячи бронированных машин;
- тысяча артиллерийских систем;
- более 2 млн артснарядов и т.д.
Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века, однако нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы на поле битвы.
"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", — заявил президент США.
По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.
"Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ", — добавил Байден.
Приезд Байдена в Украину: что известно
В Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощников американского президента.
По данным Bloomberg, американский лидер посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину.
При этом в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.
В понедельник утром, 20 февраля, жители Киева сообщали об ограниченном движении возле посольства США в столице.
По словам очевидцев, у посольства США в Украине в понедельник, 20 февраля, небывалое скопление автомобилей.
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