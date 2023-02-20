"Украина добилась успеха, Путин просчитался": Байден сделал мощное заявление в Киеве

Президент США анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов.

Джо Байден прибыл с визитом в Украину / president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов.

Его объявят во вторник, 21 февраля. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге с Владимиром Зеленским.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал Байден.

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Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину:

более 700 танков;

тысячи бронированных машин;

тысяча артиллерийских систем;

более 2 млн артснарядов и т.д.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века, однако нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы на поле битвы.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", — заявил президент США.

По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

"Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ", — добавил Байден.

Приезд Байдена в Украину: что известно

В Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощников американского президента.

По данным Bloomberg, американский лидер посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину.

При этом в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

В понедельник утром, 20 февраля, жители Киева сообщали об ограниченном движении возле посольства США в столице.

По словам очевидцев, у посольства США в Украине в понедельник, 20 февраля, небывалое скопление автомобилей.

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