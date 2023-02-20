Белый дом планировал тайный визит Байдена в Украину: СМИ раскрыли детали

В Белом доме ранее комментировали возможность визита президента США в Украину.

В Белом доме не исключали визит Джо Байдена в Украину / t.me/V_Zelenskiy_official

В Администрации президента США рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощников американского президента. Также издание публикует некоторые детали.

"Помощники рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была практически исключена", — в частности, отмечается в сообщении.

видео дня

При этом помощники американского лидера были убеждены, риски для самого Байдена и Украины не стоят этой поездки.

Издание пишет, что в то время, когда принималось решение о предполагаемом визите, учитывались мнения военных аналитиков относительно того, что любящий символизм дат российский президент Владимир Путин накануне 24 февраля "может отметить это демонстрацией силы".

Визит Байдена в Европу

Как известно Байден сегодня прибудет в Польшу, сообщает Bloomberg. Американский лидер посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину.

При этом в Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

В то же время в издании не исключают того, что американский лидер может посетить Украину, и отмечают, что приезд Байдена в Киев стал бы определенным знаком для Украины и президента Владимира Зеленского.

"Близость к зоне боевых действий повышает перспективу того, что он может посетить страну впервые после вторжения России 24 февраля 2022", — говорится в сообщении.

Что происходит в Киеве в День памяти Героев Небесной Сотни

Отметим, что утром, 20 февраля, в Киеве перекрыли центр города. Также ограничили движение автомобилей на Шулявском мосту.

По данным столичных Telegram-каналов, правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Киева, в частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту.

Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.

По словам очевидцев, у посольства США в Украине в понедельник, 20 февраля, небывалое скопление автомобилей.

В сети отмечают, что движение в столице перекрыли из-за иностранных гостей, приехавших в Киев в День памяти Героев Небесной Сотни.

Добавим, что на фоне слухов о приезде топ-гостей в Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС. Об этом он сам написал в своем Twitter.

Визит Байдена в Польшу

Напомним, президент США Джо Байден отправляется в понедельник, 20 февраля, в Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО. Американский лидер подчеркнет необходимость того, чтобы Запад придерживался курса с Украиной.

Как сообщал Главред, польское издание Dziennik Gazeta Prawna писало со ссылкой на свои источники, что президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

Читайте еще: