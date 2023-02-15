Встреча с Байденом и Формула с границами 1991 года: СМИ узнали о визите Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский уже на следующей неделе может встретиться в Польше с главой Белого дома Джо Байденом, пишут польские журналисты.

Зеленский может встретиться с Байденом в Польше - СМИ / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

Как сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может отправиться с визитом в Польшу. Вероятная поездка состоится тогда, когда в Варшаве или Жежуве будет находиться президент США Джо Байден, визит которого запланирован на 20-22 февраля.

В Польше президент Зеленский должен представить Формулу мира Украины, которая заключается в восстановлении территориальной целостности государства в границах 1991 года.

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"Мирный план должен указать, что Киев стремится вернуться к границам до аннексии Крыма в 2014 году. Свои предположения Зеленский уже озвучил онлайн во время саммита G20 в Индонезии в ноябре", - подчеркивается в материале.

Официальный Киев данную информацию пока не прокомментировал.

Смотрите видео ТСН - Зеленский представил Формулу мира Украины

Встреча Зеленского и Байдена в Польше

Газета Dziennik Gazeta Prawna 1 февраля со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в конце месяца может состояться встреча президента Польши Анджея Дуды с украинским и американским коллегами – Владимиром Зеленский и Джо Байденом. Указывались два города, где может состояться вероятная встреча – Варшава и Жежув.

В ответ президент Зеленский заявил, что его пока не приглашали приехать в Польшу с новым визитом на встречу с президентом Штатов Джо Байденом. В то же время он подчеркнул, что и так часто встречается с главой Белого дома.

10 февраля пресс-секретарь Белого дома Дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент Джо Байден будет в Польше с 20 по 22 февраля. По ее словам, Байден встретится с польским главой государства Анджеем Дудой. В ходе встречи стороны обсудят коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО.

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