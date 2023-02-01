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Зеленский в Польше может встретиться с Байденом и Дудой: СМИ назвали сроки

1 февраля 2023, 10:30
Для визита рассматриваются два города - Варшава и Жешув, пишут польские СМИ.
Зеленский, Байден
Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом в Польше / t.me/V_Zelenskiy_official

В Польше может пройти встреча президентов Владимира Зеленского, Джо Байдена и Анджея Дуды.

Лидеры государств могут провести саммит в конце февраля, пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча может состояться в конце февраля примерно на годовщину российского вторжения в Украину.

Однако это пока неофициальная информация. Тем не менее для визита рассматриваются два города - Варшава и Жешув.

"Президент Украины представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине", — сообщает издание.

Мирный план Украины может включать 10 пунктов, в который входит вопрос создания международного трибунала для военных преступников, а также новые гарантии безопасности для Украины в рамках евроатлантических институтов, говорится в статье.

Встреча Зеленского с Байденом

Напомним, Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", — сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал американский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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