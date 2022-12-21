Сопровождал американский военный самолет: стало известно, как Зеленский добирался до США

Зеленский прибыл в Польшу поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы.

Зеленский в США / t.me/V_Zelenskiy_official/4477

Президент Украины Владимир Зеленский, вечером, 21 декабря, прибыл в США.

Как стало известно, американский военный самолет обеспечивал поездку президента Украины.

Как отмечает CNN, различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

После того, Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить США, стороны сразу же начали принимать меры безопасности этого визита.

"В конце концов, это было его (Зеленского. - ред.) решение. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности отвечают его потребностям. Мы согласились с этим и поэтому выполняем соответствующие действия", - объяснил один из высших чиновников американской Администрации.

Как Зеленский выехал из Украины

Зеленский прибыл в Польшу поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Впоследствии Зеленский вылетел из аэропорта Жешув, направляясь прямо в Вашингтон. Президента Украины видели с послом США в Украине Бриджит Энн Бринк.

"Зеленский планирует оставить Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом на Капитолийском холме, поэтому визит продлится всего несколько часов", - предупредили в Администрации Байдена.

Позже Зеленский опубликовал фото своего визита в Вашингтон.

Журналисты Axios со ссылкой на свои источники в полиции Капитолия заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 21 декабря, приедет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США.

Также отмечалось, что в ходе визита Зеленского президент США Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине на сумму около 1,8 миллиарда долларов и поставках ЗРК Patriot.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский отправился в США. Сам гарант сказал, что он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе.

В Белом доме также подтвердили в поездку Зеленского в Вашингтон. Там уточнили, что президент Украины выступит в Белом доме, Конгрессе, встретится с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

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