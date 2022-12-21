Официально: после Бахмута Зеленский поехал с официальным визитом в США

В Офисе президента Украины официально подтвердили, что глава государства Владимир Зеленский отправился с визитом в США.
"После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ОП.
Сам глава государства уточнил в Twitter, что встретится с главой Белого дома Джо Байденом и выступит в Конгрессе.
"На пути в США для усиления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, мы с Джо Байденом обсудим сотрудничество между Украиной и США. Также у меня будет выступление в Конгрессе и ряд двухсторонних встреч", - говорится в сообщении.
Визит Зеленского в США
Ранее издание Axios со ссылкой на несколько источников в руководстве полиции Капитолия сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 21 декабря, намерен посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США.
Во время визита Зеленского глава Белого дома Джо Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. В рамках пакета также предполагается предоставление Украине ракетных систем Patriot.
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