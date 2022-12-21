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Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрд

21 декабря 2022, 06:35
Ожидается, что пакет помощи Украине будет объявлен в среду, 21 декабря.
ЗРК Patriot
О передаче ЗРК Patriot могут объявить в США 21 декабря / Фото Википедия

США направят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. Пакет впервые будет включать американские ЗРК Patriot и высокоточные ракеты к ним. Ракетные системы призваны укрепить противовоздушную оборону Украину на фоне шквала российских ракетных атак. Об этом пишет издание АР со ссылкой на официальных лиц США, имена которых не раскрываются.

Пакет помощи Украине, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать оружие на сумму около 1 миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов в виде финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь.

Издание отмечает, что Patriot станет самой передовой зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак.

О военной помощи Украине объявят во время визита президента Владимира Зеленского в США, пишет издание.

Как сообщал Главред, ранее американские СМИ сообщили, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США. Это будет первая поездка украинского дидера за пределы страны после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В CNN заявляют, что во время визита украинского президента может состояться встреча между Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом.

Передача Украине систем ПВО Patriot

Президент Владимир Зеленский говорил, что ведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

Также Песков считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot. В частности, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что реакция Кремля на решение Вашингтона не повлияет на военную помощь США Украине.

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