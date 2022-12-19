ЗРК Patriot для ВСУ: эксперт раскрыл хитрый план поставок американских систем ПВО

Есть план, разработанный в Белом доме, который пойдет на согласование непосредственно с Пентагоном, подчеркнул Олег Катков.

В США анонсировали передачу ЗРК Patriot ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Решение о поставках комплексов Patriot в Украину действительно могло быть принято в США, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

По его словам, ЗРК Patriot – "это сверхдорогой комплекс, где одна батарея на экспорт стоит около 1 миллиарда долларов". Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Он напомнил, что по информации СМИ, якобы есть план, разработанный в Белом доме, который пойдет на согласование непосредственно с Пентагоном, и уже после этого будет воплощен.

"Важный аспект - если речь идет о согласовании с Пентагоном, то имеется в виду передача вооружения по так называемому президентскому изъятию. То есть когда вооружение изымается из состава Вооруженных сил США. Это быстрый механизм, потому что тогда оружие поставляется в крайне сжатые сроки, буквально за несколько недель", — отметил эксперт.

По его мнению, вероятно, речь идет именно о президентском изъятии, поэтому они будут достаточно быстро поставлены.

При этом он подчеркнул, что обучение украинских военных будет проходить в Германии.

"Для понимания - штатные сроки обучения операторов Patriot в мирное время, например, для Польши составляли 9 месяцев. То есть это - значительное время для освоения этих комплексов. Конечно, мы понимаем, что наши зенитчики - это не просто крайне мотивированные, но и, вероятно, самые профессиональные зенитчики в мире, которые имеют реальный боевой опыт. Время для них можно сократить, но даже если они не будут есть, спать, а будут только учиться, то девятимесячный курс сложно вместить в несколько суток", — уточнил собеседник.

Вместе с тем Катков не исключил, что обучение украинских операторов Patriot могло начаться раньше объявленного решения о передаче комплексов: "То есть о передаче еще никто не сообщает, но обучение уже продолжается для того, чтобы после того, как будет принято политическое решение, Украина могла бы сразу запустить эти вооружения в действие".

Передача Украине систем ПВО Patriot

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot.

Реакция Кремля на решение США не повлияет на военную помощь США Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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