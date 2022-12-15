Олег Катков: Передача Украине ЗРК Patriot - предпосылка для появления истребителей НАТО

Западные самолеты - это game-changer для России на поле боя, который меняет всю ситуацию не в ее пользу. Именно для их защиты и нужен ЗРК Patriot.

Олег Катков считает, что передача Украине ЗРК Patriot - это предпосылка для появления истребителей / Главред

В Соединенных Штатах, судя по многочисленным публикациям западных СМИ, всерьез обсуждают возможность предоставления Украине оборонных ЗРК "Patriot". Однако передача таких комплексов может состояться при условии полной подготовки украинских военных к использованию таких комплексов.

Стоит отметить, что даже до принятия официального решения со стороны США, даже сама перспектива передачи заставила Кремль нервничать. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации. Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В интервью Главреду главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал о том, какой может быть реальная причина передачи, сколько таких систем нужно Украине для защиты всей территории, можно ли ими сбивать дроны и почему "Patriot" в Украине могут стать красной тряпкой для РФ.

Несмотря на то, что сейчас появляется все больше информации о том, что Украине будут передавать ЗРК "Patriot", еще несколько недель назад западные партнеры были скептически настроены. В частности, была информация о том, что Польша просила передать Германию такие комплексы напрямую Украине. Что могло произойти сейчас - почему, по вашему мнению, их позиция изменилась?

Надо вернуться к тому, что разборки вокруг немецких "Patriot" - это разборки исключительно между Варшавой и Берлином. Ситуация выглядит следующим образом: с начала полномасштабного российского вторжения в феврале и где-то до июля Германия спокойно держала в Польше свои "Patriot", которые охраняли объекты в Польше, и патрулировала воздушное пространство страны своими самолетами Eurofighter. После июля все эти средства были выведены из Польши. После ракетного инцидента на польской территории, Берлин сказал - давайте вернем "Patriot" назад, на что Варшава сказала, что, мол, если вы переживаете за оборону Польши, то лучше помогите украинцам и передайте эти "Patriot" им. Но дело в том, что передача "Patriot" была предложением Варшавы, и общий вектор был: хотите помочь - помогайте Украине, мы как-то сами разберемся. Потому что Берлин делает много вещей для того, чтобы доказать, что именно он является главным щитом восточного фланга НАТО. В то же время Польша сейчас тоже делает все, чтобы стать реальным щитом и формировать в будущем вместе с Украиной мощное направление обороны НАТО.

Для понимания - вряд ли Берлин мог бы передать "Patriot" просто так, потому что это требует согласования с Соединенными Штатами Америки как страной-производителем этих комплексов. Это нужно было бы согласовать и с НАТО, потому что эти комплексы в первую очередь предназначены для обороны стран Альянса. Там же и вопросы обучения, обеспечение этих комплексов ракетами, потому что одна ракета комплекса версии "Patriot" PAC-3 MSE для армии США стоила в 2017 году 3 миллиона долларов. На экспорт она поставляется с ценником, умноженным на два, а то и на три, в зависимости от дипломатических отношений со страной. Грубо говоря, разместить именно немецкие "Patriot" в Украине, учитывая все эти факторы, а особенно если бы там сидели немецкие военные, было бы чем-то фантастическим. То есть это была полемика двух стран-членов НАТО, в которую Киеву вообще вряд ли нужно было бы влезать.

В то же время, решение о поставках комплексов в Украину действительно могло быть принято в США. Ибо "Patriot" - это сверхдорогой комплекс, где одна батарея на экспорт стоит около 1 миллиарда долларов. Например, Польша в 2018 году заказывала три батареи, что обошлось ей в 4,75 миллиарда долларов. Общий залп батареи "Patriot" ракетами MSE составляет 0,4 миллиарда долларов. То есть мы говорим о крайне масштабных с точки зрения финансовых ресурсов поставках вооружения для Украины.

Почему только сейчас? Мы не понимаем из-за крайне ограниченной информации, которая не подтверждена официальными заявлениями. Потому что мы опираемся исключительно на публикации CNN и Reuters о том, что, во-первых, якобы есть план, разработанный в Белом доме, который пойдет на согласование непосредственно с Пентагоном, и уже после этого будет воплощен. Важный аспект - если речь идет о согласовании с Пентагоном, то имеется в виду передачп вооружения по так называемому президентскому изъятию. То есть когда вооружение изымается из состава Вооруженных сил США. Это быстрый механизм, потому что тогда оружие поставляется в крайне сжатые сроки, буквально за несколько недель. Но, во-вторых, если бы было согласование не с Пентагоном, а с производителем, то тогда мы понимали бы, что речь идет о поставках по программе инициативы содействия обороноспособности Украины. Например, как NASAMS, которые заказали у компании-производителя. Определенное количество у нее, скорее всего, уже было, поэтому они будут переданы довольно быстро, но следующие 6 комплексов будут изготавливаться в течение нескольких лет. Относительно "Patriot", вероятно, речь идет именно о президентском изъятии, поэтому они будут достаточно быстро поставлены.

Также есть интересная деталь относительно того, что обучение будет проходить в Германии. Для понимания - штатные сроки обучения операторов "Patriot" в мирное время, например, для Польши составляли 9 месяцев. То есть это - значительное время для освоения этих комплексов. Конечно, мы понимаем, что наши зенитчики - это не просто крайне мотивированные, но и, вероятно, самые профессиональные зенитчики в мире, которые имеют реальный боевой опыт. Время для них можно сократить, но даже если они не будут есть, спать, а будут только учиться, то девятимесячный курс сложно вместить в несколько суток.

Есть другой аспект. В частности, его когда-то сообщил министр обороны Украины Резников - мол, на некоторые виды вооружения, политическое решение в отношении которых не принято, обучение начинается раньше. То есть о передаче еще никто не сообщает, но обучение уже продолжается для того, чтобы после того, как будет принято политическое решение, Украина могла бы сразу запустить эти вооружения в действие.

Сейчас может быть так же?

Я надеюсь, что в отношении "Patriot" такой механизм действительно был задействован. Возможно, он был разделен, потому что 9 месяцев - это общий срок учений с расчетом на то, что комплекс будет эксплуатироваться годами. В то же время мы понимаем, что для ЗРК есть не только операторы, но и обслуживающий персонал. И вот операторов (это крайне осторожное предположение) возможно подготовить и быстрее, тогда как обслуживающий персонал будет проходить полноценное обучение и будет задействован позже, когда это будет нужно. А уже сам комплекс благодаря операторам, которые обучены для его использования в бою, будет допущен к эксплуатации значительно быстрее.

Хотела бы уточнить - что именно могло повлиять на решение США о передаче ЗРК Украине? Они к чему-то готовятся?

Есть два фактора, и каждый из них - прагматичный. Во-первых, действительно продолжаются переговоры между Россией и Ираном в отношении баллистических ракет. И информация о том, что Иран якобы хочет поставлять только Fateh-110 с дальностью до 110 километров чтобы не нарушать санкционный режим, на мой взгляд, является маркером того, что такие переговоры как минимум продолжаются, причем довольно активно. Угроза от появления баллистических ракет из Ирана серьезная, особенно если брать во внимание дальность в 300 км, пусковые районы из Беларуси или оккупированного Крыма и других оккупированных территорий Украины, откуда они поражают почти любую точку, кроме небольших районов на северо-западе Украины. Конечно, в этом случае "Patriot", которые, в первую очередь, являются не просто ЗРК, а элементом противоракетной обороны (ПРО). Это и делает "Patriot" таким эксклюзивным, потому что комплексов ПРО в мире есть не так много (кстати, именно поэтому он такой дорогой).

Действительно, Украине нужно защититься от баллистических ракет из Ирана. Но, во-вторых, и это крайне осторожное предположение (хотя, возможно, довольно оптимистичное), что "Patriot" не предназначены для защиты всей территории Украины. Это - точечная защита, которая должна, в первую очередь, защитить наиболее важные стратегические объекты. И если посмотреть на то, где именно "Patriot" развернуты в странах НАТО, то первые объекты для охраны - это авиабазы. Отличный пример - Польша: после российского вторжения американцы спокойно развернули там "Patriot" (и даже об этом не сообщали). Местом развертывания стала авиабаза Жешув, которая является важным логистическим хабом для всей поддержки Украины вооружением. То есть "Patriot" не защищали ни Варшаву, ни Краков, а ключевой объект, который был в Польше. Учитывая стоимость "Patriot" (а речь идет о астрономическом ценнике, ибо даже два таких комплекса - это 10% от всей денежной помощи США Украине с начала вторжения), мы понимаем, что их вряд ли будут десятки. Будет определенное количество, которое позволит защитить полноценно один объект. И, возможно, предоставление Украине системы "Patriot" является определенной ступенью к получению Украиной истребителей. Пофантазируем: принято решение о передаче Украине истребителей. Для этого их необходимо разместить на авиабазе где необходимо провести все подготовке работы. Потому что инфраструктура для западных истребителей (о чем неоднократно говорили) отличается от советских машин. Эти работы в любом случае средствами спутниковой разведки РФ будут зафиксированы, и эта авиабаза становится главной мишенью. Для РФ, тем более когда там будут размещены самолеты, главной задачей станет уничтожение этой авиабазы, потому что они понимают, что западные самолеты - это game-changer на поле боя, который вообще меняет всю ситуацию. Поэтому их уничтожение будет крайне большим ударом и для Украины, и для НАТО, потому что самолеты слишком дороги и слишком нужны Украине - вокруг них были сломаны сотни копий. Соответственно, такую авиабазу нужно защитить, а для этого ничего лучше, чем "Patriot" не придумали.

То есть они будут больше направлены для охраны, образно говоря, и не будут работать именно как ПВО?

Для того, чтобы защитить Украину, необходимы десятки или даже сотни таких "Patriot". Это если мы говорим о любом клочке украинской земли. Но мы понимаем, что этих комплексов у нас не будет в таком количестве. И поэтому можно сделать предположение, что ими будет охраняться некий объект, который именно в такой дорогостоящей защите ПВО и про нуждается. Потому что "Patriot" могут уничтожать не только баллистические, но и крылатые ракеты, самолеты. Например, для противодействия баллистическим ракетам используется ракета MSE, которая имеет кинетический перехватчик. И это - ее особенность, потому что она уничтожает баллистические ракеты на дальности до 60 км. Но PAC-2 MSE может уничтожать самолеты на дистанции до 160 км в зависимости от высоты полета самого самолета. Особенность "Patriot" в том, что это действительно комплекс противоракетной обороны, который также может уничтожать и самолеты на дальностях в два с половиной раза больше, чем сейчас могут сбивать ВСУ.

А дроны можно им сбивать?

Очень простое объяснение - если комплекс может сбивать баллистическую ракету, для чего используется баллистический перехватчик, который просто врезается в нее на большой скорости, то какой-то "Шахед", который можно сбить из пулемета, он точно может. Вопрос в том, что "Patriot" точно не предназначен для того, чтобы палить им по" Шахедам", потому что себестоимость дрона 20-50 тысяч долларов, а ракеты MSE - 3 миллиона долларов. Есть определенные средства, которые предназначены для отражения значительно более опасной угрозы, которую невозможно уничтожить другими средствами. И баллистическая ракета - это дорогостоящий ресурс для противника, которого у него немного, и его уничтожить другими средствами нельзя. Потому что баллистическую ракету, в отличие от "Шахеда", зенитным пулеметом не уничтожить. А это значит, что "Patriot" не будут стоять в поле - они будут покрывать другие системы, которые будут связаны в единое информационное пространство и работать вместе.