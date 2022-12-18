Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК Patriot

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом. Как сообщил Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, он лично занимается вопросом передачи систем Patriot.
"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина проводит интенсивные переговоры с союзниками в связи с тем, что нуждается в средствах противовоздушной обороны. Он уточнил, что консультации проводятся с Францией, Италией и США.
Кроме того, глава государства также добавил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".
Передача Украине систем ПВО Patriot
Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.
Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.
В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot.
Реакция Кремля на решение США не повлияет на военную помощь США Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.
21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.
После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.
Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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