glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК Patriot

18 декабря 2022, 11:40
Украина проводит интенсивные переговоры с союзниками в связи с тем, что нуждается в средствах ПВО.
Patriot, ВСУ
Украина ведет переговоры с США о поставках систем ПВО ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом. Как сообщил Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, он лично занимается вопросом передачи систем Patriot.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина проводит интенсивные переговоры с союзниками в связи с тем, что нуждается в средствах противовоздушной обороны. Он уточнил, что консультации проводятся с Францией, Италией и США.

Кроме того, глава государства также добавил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".

Передача Украине систем ПВО Patriot

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot.

Реакция Кремля на решение США не повлияет на военную помощь США Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Читайте также:

Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины ЗРК Patriot
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:45

Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступление

11:44

"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальностиВидео

11:40

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК PatriotВидео

10:55

"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - АрестовичВидео

10:36

"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФВидео

Реклама
10:35

Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантамВидео

09:52

"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинкуВидео

09:48

"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУВидео

09:29

Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные срокиВидео

08:57

"В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в УкраинуВидео

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISWВидео

08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

07:05

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

Реклама
03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

01:33

"Не ожидала, что он такой большой": Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет ДжигрурдуВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

17 декабря, суббота
23:55

В Украине серьезно взвинтили цены на хлебВидео

23:20

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

23:15

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабряВидео

22:49

Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломанутьсяВидео

22:28

США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYTВидео

22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

19:21

Оптимистический прогноз на 2023 годмнение

Реклама
19:12

Хотят начать наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в БеларусьВидео

19:00

Деньги будут течь рекой: каким знакам Зодиака повезёт уже в январе 2023Видео

18:39

В России опозорили больного Баскова прямо на сценеВидео

17:58

Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и СуровикинымВидео

17:07

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на УкраинуВидео

17:04

Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст ГерманииВидео

16:48

Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для КремляВидео

16:41

Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробностиВидео

16:11

50% Киевской области пока без света - КулебаВидео

15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять