"Это национальные решения": генсек НАТО прокомментировал идею Польши переместить Patriot в Украину

Генсек НАТО пообещал, что на встрече на следующей неделе будет убеждать союзников увеличить поддержку Украины не только путем предоставления ПВО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.
"Я приветствую немецкое предложение укрепить противовоздушную оборону Польши путем размещения батарей Patriot в Польше после трагического инцидента на прошлой неделе, который унес жизни двух людей", – сказал Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте на следующей неделе, передает Европейская правда.
Он напомнил, что Альянс нарастил присутствие на восточном фланге, особенно после вторжения РФ в Украину в феврале. Генсек добавил, что на встрече на следующей неделе будет убеждать союзников увеличить поддержку Украины не только путем предоставления ПВО.
"Но конкретные решения относительно конкретных мощностей остаются национальными решениями", – сказал Столтенберг.
Как сообщал Главред, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.
21 ноября вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot возле границы с Украиной.
После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.
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