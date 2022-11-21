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Польша планирует перебросить новые системы ПВО Patriot к границе с Украиной

21 ноября 2022, 12:53

Мариуш Блащак рассказал о планах по укреплению ПВО Польши новыми комплексами Patriot.

Patriot
ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton

В Польше, у границы с Украиной, планируют разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак. При этом он положительно отозвался о соответствующем предложении, поступившем от немецкой стороны, передает RMF24.

По его словам, он уже обсудил со своим немецким коллегой вопрос размещения вблизи границы с Украиной ЗРК Patriot.

"Я с удовольствием приветствовал предложение министра обороны Германии по размещению в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему вблизи границы с Украиной", — подчеркнул глава оборонного ведомства Польши.

Усиление ПВО Польши

Как известно, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства.

В частности, предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

Patriot (войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ПВО для Украины

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", — отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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