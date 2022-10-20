"ПВО и ПРО эффективно работают": Залужный успокоил украинцев в условиях ракетных обстрелов

Залужный успокоил украинцев в условиях ракетных обстрелов/ Facebook Залужный, armyinform

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие во время воздушных тревог.

Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны работают эффективно. Об этом он написал на своей странице в Fecebook.

Залужный отметил, что системы защиты от атаки оккупантов с воздуха, в частности ракетных атак, хорошо выполняют свою работу благодаря профессионализму украинских воинов и помощи иностранных партнеров.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", – подчеркнул Залужный.

Напомним, 19 октября во время попытки оккупантов атаковать с воздуха ВСУ сбили 14 воздушных целей оккупантов РФ. Украинские воины уничтожили в небе над Украиной четыре выпущенные российскими оккупантами крылатые ракеты и десять дронов-камикадзе Shahed-136.

Ранее американское издание The Hill со ссылкой на военных экспертов отмечало, что российский диктатор Владимир Путин пока не собирается применять ядерное оружие, но в его арсенале есть еще четыре способа эскалации войны в Украине. РФ может применить другое оружие массового поражения – химическое и биологическое. Кроме того, россияне могут прибегнуть к разрушению дамб и продолжить терроризировать Украину ракетными ударами.

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