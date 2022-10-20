ВСУ ликвидировали известного кадыровца, прославившегося своими зверствами в Чечне

ВСУ ликвидировали известного кадыровца, который прославился своими зверствами в Чечне/ Reuters, Генштаб ВСУ

В Украине "денацифицировали" кадыровца Аслудди Мурадова, который уже ранее был известен своими зверствами.

Захватчик был тяжело ранен в ноги. После ранения выжить ему не удалось. О его гибели сообщил в Twitter украинский блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Украинский офицер отметил, что "один из известных головорезов КадироваДон демобилизовался, хотя не только он один".

На обнародованных офицером ВСУ кадрах видно, что в оккупанта очень сильное ранение ног и фактически он истекает кровью. Однако его "товарищ по оружию", который и снял видео, не спешит оказывать ему помощь, а просто оценивает тяжесть ситуации и идет прочь.

В комментариях к публикации Штефана на уточняющий вопрос подписчиков, точно ли умер оккупант, офицер отвечает, что да.

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Известно, что погибший оккупант еще с 2000-х годов прославился своей жестокостью. Он еще тогда занимался пытками и убийствами всех, кто стоял на пути Кадырова и Путина.

Telegram Штирлиц

Telegram Штирлиц

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

Напомним, на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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