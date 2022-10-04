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ВСУ ликвидировали командира танковой роты РФ Шерали Негмонова

4 октября 2022, 09:47

Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

Российский оккупант Шерали Негмонов, российские военные
Российский оккупант Шерали Негмонов/ Telegram Штирлиц, Reuters

Украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова.

Об этом сообщил известный блогер и офицер украинской армии Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram. Он с сарказмом отметил, что захватчик "перешел на другое направление" для наращивания там усилий.

"Командир танковой роты (старлей-капитан) Негмонов Шерали успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал украинский офицер.

О смерти Негмонова сообщили также на странице в Twitter "Russian Officers killed in Ukraine" ("Российские офицеры, убитые в Украине").

Российский оккупант Шерали Негмонов, российские военные
Российский оккупант Шерали Негмонов/ Telegram Штирлиц

Смерть захватчика подтвердили и в стране-агрессоре РФ. В соцсетях сообщили, что оккупант погиб во время войны против Украины. Отмечается, что Негмонов Шерали Муродович был выпускником Казанского танкового училища и командиром танковой роты.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали на фронте "боевого бурята" – полковника Виталия Сукуева, командовавший 108-м десантно-штурмовым полком российской армии. Перед этим он командовал спецназовцами из так называемой "ДНР".

Напомним, ранее ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

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