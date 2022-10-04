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Люди со всего мира хотят помочь: как живет пес Крым, потерявший семью из-за ракетного удара РФ

4 октября 2022, 09:14

После ракетного удара по Днепру животное потеряло слух, зрение, получило тяжелую контузию. Сейчас Крым проходит лечение в ветеринарной клинике.

Пес Крым
Пес Крым потерял всю свою семью из-за удара русской ракеты / Фото t.me/mykharkov_info, скриншот

Мир облетели фотографии собаки, которая плакала на развалинах своего дома после удара русской ракеты в Днепре 29 сентября. Пес Крым потерял практически всю свою семью - двоих детей, их мать и бабушку. Покойные привезли его из ныне аннексированного россиянами полуострова 12 лет назад еще щенком.

Животное потеряло слух, зрение, получило тяжелую контузию. Сейчас Крым проходит лечение в ветеринарной клинике, а люди со всего мира обращаются в городской совет Днепра, чтобы приютить собаку, пишет ТСН.

Одними из первых собаку нашли соседи. Сосед погибших Сергей Петров рассказывает, что когда спасатели прибыли на место взрыва, то увидели воронку, а на руинах сидел Крым.

Собаку спасатели передали ветеринарам. Крым был в очень тяжелом состоянии.

"У него сердечная недостаточность, и из-за почтенного возраста лечение должно быть очень осторожным. Также во время осмотра у него обнаружили опухоль. Контузия понемногу проходит. Он не очень хорошо, но ест", — рассказала руководитель отдела регистрации животных КП "Зооконтроль" Ирина Пономаренко.

В городском совете Днепра говорят, что желающих забрать собаку к себе много и не только в Украине. К чиновникам обратились граждане Бельгии, Германии, Великобритании, Израиля.

В мире пес Крым стал известен благодаря иллюстрации Антона Хозяйкина. Именно он создал рисунок, на котором пес плачет над воронкой, а вокруг - души его погибших хозяев.

"Когда увидел эту новость, мне показалось, что эта собачка — отражение всей нашей страны, которая из-за боли и горя сидит и смотрит на одну точку в стене со слезами на глазах. Просто боль", — рассказал Антон Хозяйкин.

Иллюстрация Антона Хозяйкина
Иллюстрация Антона Хозяйкина

Обстрел Запорожья

Утром 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. На месте обстрела образовалась огромная воронка.

В результате обстрела 30 человек погибли (среди них двое детей) и 88 человек пострадали. В частности, погиб один полицейский и еще 27 получили ранения.

Российские военные ударили по гражданской гуманитарной колонне в Запорожье модернизированными ракетами С-300, которые взрываются сразу при соприкосновении с землей. Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что делается это для того, чтобы во время обстрелов убивать как можно больше людей.

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