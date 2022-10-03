Ночью РФ ударила ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

В результате удара оккупантов повреждена инфраструктура. Работают все соответствующие службы. Граждан призвали соблюдать правила безопасности.
В ночь на 3 октября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки захватчиков пострадали люди.
"Враг осуществил ракетный обстрел областного центра", - сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Он призвал граждан соблюдать правила безопасности. В городе объявлена воздушная тревога, есть риск повторных ударов.
В свою очередь, спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате удара оккупантов повреждена инфраструктура.
"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы", - добавил он.
Около половины седьмого утра Куртев сообщил об отбое тревоги и о том, что можно выходить из укрытия.
Обстрел Запорожья
Утром 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. На месте обстрела образовалась огромная воронка.
В результате обстрела 30 человек погибли (среди них двое детей) и 88 человек пострадали. В частности, погиб один полицейский и еще 27 получили ранения.
Из-за этой трагедии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух объявил в регионе 1 октября 2022 года днем траура.
Российские военные ударили по гражданской гуманитарной колонне в Запорожье модернизированными ракетами С-300, которые взрываются сразу при соприкосновении с землей. Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что делается это для того, чтобы во время обстрелов убивать как можно больше людей.
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