3-летний мальчик бегал среди трупов и плакал: в Запорожье ребенок потерял родителей в результате удара

Российские оккупанты ударили ракетами по колонне мирных жителей, которые хотели забрать родственников с оккупированной территории.
Российские оккупанты ударили ракетами по колонне мирных жителей в Запорожье. В результате погибли 25 человек, более 50 человек получили ранения. После обстрела люди заметили 3-летнего мальчика, который бегал по разбомбленной трассе и громко плакал. Ребенок искал своих родителей. Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Как оказалось, мама и папа мальчика погибли на месте в результате этого ужасного обстрела. Ребенок остался круглой сиротой.
"Это просто ужас. Я видел, как среди сгоревших авто и трупов бегает трехлетний мальчик и ищет своих родителей. А они погибли. И мама, и папа погибли...",- рассказал свидетель.
Еще один 5-летний мальчик получил серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.
Обстрел РФ колонны гражданских в Запорожье
Напомним, 30 сентября около 07:00 Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет с применением ЗРК С-300. Четыре ракеты попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.
Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь. Уже известно о 25 погибших и более чем 50 раненых в результате ударов РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "пытается отомстить за нашу силу и свои неудачи". Он назвал тех, кто совершил этот обстрел, "кровожадными подонками", которые непременно будут отвечать за каждую погубленную жизнь украинцев.
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