УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путина агитируют на применение ядерного оружия в Украине: российский оппозиционер назвал имя

30 сентября 2022, 11:16

Вероятность нанесения ядерного удара по Украине очень высока - минимум 50% .

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Путина агитируют на применение ядерного оружия в Украине / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин убежден в том, что мобилизация в РФ поможет ему "выиграть" войну в Украине. Однако он "уйдет в депрессию", если его армия будет продолжать проигрывать. Тогда его начнут всячески начнут агитировать к применению ядерного оружия. Об этом 24 каналу заявил израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин, который ранее был совладельцем российской нефтяной компании "ЮКОС".

Он отметил, что вероятность тактического ядерного удара по Украине остается очень высокой - минимум 50%.

"Дальше, вероятнее всего, как загнанная в угол крыса, Путин вполне способен применить тактическое ядерное оружие. Как говорят ваши разведчики, по линии фронта. Я бы считал эту вероятность очень высокой – где-то около 50%, не меньше. И к этому без сомнения надо готовиться. Второй вариант, что Путин передаст бразды правления, скажем, "партии войны". Эти точно бросят тактическое ядерное оружие", — сказал Леонид Невзлин.

Руководителем, идеологом и теоретиком этой партии он назвал Юрия Ковальчука. Невзлин утверждает, что именно Ковальчук был автором идеологии полного разрушения Украины и "победы русского мира" над Западом.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

В США отметили, что им будет сложно предсказать, когда Путин решить ударить ядерным оружием по Украине. Все из-за того, что около 20 российских систем вооружений могут нести ядерные боеголовки. Так, например, даже Искандер может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.

Другие новости:

война в Украине ядерное оружие Владимир Путин вторжение России ядерная угроза
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:16

Путина агитируют на применение ядерного оружия в Украине: российский оппозиционер назвал имя

11:16

"Глаза какающей собаки": Осадчая рассказала, как отличить россиян от финнов

11:10

"Путин на распутье": диктатору советуют не спешить с аннексией части Украины - СМИ

11:05

Болезни Путина: почему он странно двигается и что известно о диагнозеВидео

10:46

Как восстановить выгоревший черный цвет одежды: 5 способов, которые подарят вещи вторую жизнь

Реклама
10:34

Путин может в один миг потерять всю свою армию - Фейгин

10:19

В Херсоне ударом ВСУ уничтожен заместитель гауляйтера из ФСБВидео

10:11

ВСУ ликвидировали российского левонационалиста "Вольгу", который всю жизнь провел в войнахВидео

10:01

С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

09:45

Удар ВСУ на Луганщине: уничтожена казарма РФ вместе с десятками оккупантовВидео

09:26

Почему враг целится в Запорожьемнение

08:59

Оккупанты в ловушке: на Донбассе россиянам грозит окружение, Бутусов раскрыл деталиВидео

08:55

РФ ударила ракетой по гражданской колонне на выезде из Запорожья: 23 погибших, 28 раненыхВидео

08:51

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

08:31

Путин не доверяет Минобороны и напрямую командует войсками на фронте - ISWВидео

08:30

Как почистить белую обувь: "хитрые" способы, о которых вы не догадывалисьВидео

08:27

РФ обстреляла Днепр, Николаев и Запорожье: есть раненые и погибший, сгорели полсотни автобусовФотоВидео

07:57

ВСУ прорвали оборону врага: под Лиманом оккупантам светит "котел" - журналистВидео

07:35

Путин признал "независимость" оккупированной Херсонщины и Запорожья

07:11

Россию ждет крах: мобилизация Путина закончится катастрофой для РФ - ДаниловВидео

Реклама
07:10

Как отстирать кровь с одежды: 10 способов, которые не оставят от пятен ни следа

06:58

Беларусь размажут, если оттуда в Украину прилетит ядерная боеголовкамнение

06:44

Защитники Украины вероятно завершили окружение Лимана и смогут взять город - ISW

06:00

Россию ждет распад и гражданская война, а Украина захватит ее территории до Калуги – Соскин

05:22

ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

04:52

"Как в гробу": россияне ужаснулись, увидев Волочокову с цветами

04:20

Путин стал "жертвой пропаганды", он совершает череду фатальных ошибок - ЖдановВидео

03:32

Гороскоп на октябрь 2022 для Близнецов - когда ждать прибыль, хорошую новость и успехВидео

03:30

В октябре Украину завалит снегом: синоптик дал неожиданный прогоноз с "потопом"Видео

03:20

Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецептаВидео

02:11

21-летняя дочь Синди Кроуфорд показала постельное фото топлес

01:40

"У мобилизованных будет шок": Жданов объяснил, почему подкрепление войск РФ провалится с трескомВидео

01:03

Гороскоп на неделю 3-9 октября: Овнам – зависть, Ракам – испытания, Скорпионам – счастливая случайность

00:51

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

29 сентября, четверг
23:59

"Ждать очередную Бучу не будем": Арестович отреагировал на угрозу вторжения из БеларусиВидео

23:47

Пугачева получила израильское гражданство: опубликовано фото паспорта

23:39

Что добавить в котлеты, чтобы они были нежными и никогда не разваливались: секретный рецептВидео

23:29

Лобода умилила фото с младшей дочерью

23:27

В Минобороны РФ поведали, куда бросят недавно мобилизованных солдатВидео

23:11

"Бросай гитару, иди окопы копать": на мужа Тодоренко накинулись патриоты из РФ

Реклама
22:52

Сенат США одобрил выделение Украине 12,4 млрд долларов: на что пойдут деньгиВидео

22:46

Гороскоп на октябрь 2022 для Весов: серьезный роман, денежный проект и пополнение в семьеВидео

22:45

Директор Моисеева рассказал, как обнаружил его

22:43

"Не получат новую территорию Украины": Зеленский пригрозил РоссииВидео

22:30

Фальшивые "референдумы" являются новой попыткой захвата Украины - БлинкенВидео

22:20

Эрдоган обратился к Путину с просьбой по поводу переговоров с УкраинойВидео

21:53

Юрий Романенко. Удар по "Северному потоку": две версии и все плохие для РоссииВидеоблоги

21:36

Вы не должны погибать в позорной войне: Зеленский обратился к коренным народам РФВидео

21:34

"У Кадырова большие проблемы": военный эксперт рассказал, почему в Чечне не проходит мобилизацияВидео

21:07

"Медлить нельзя": у единственного сына Скабеевой обнаружили проблемы со здоровьем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять