Путина агитируют на применение ядерного оружия в Украине: российский оппозиционер назвал имя

Путина агитируют на применение ядерного оружия в Украине / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин убежден в том, что мобилизация в РФ поможет ему "выиграть" войну в Украине. Однако он "уйдет в депрессию", если его армия будет продолжать проигрывать. Тогда его начнут всячески начнут агитировать к применению ядерного оружия. Об этом 24 каналу заявил израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин, который ранее был совладельцем российской нефтяной компании "ЮКОС".

Он отметил, что вероятность тактического ядерного удара по Украине остается очень высокой - минимум 50%.

"Дальше, вероятнее всего, как загнанная в угол крыса, Путин вполне способен применить тактическое ядерное оружие. Как говорят ваши разведчики, по линии фронта. Я бы считал эту вероятность очень высокой – где-то около 50%, не меньше. И к этому без сомнения надо готовиться. Второй вариант, что Путин передаст бразды правления, скажем, "партии войны". Эти точно бросят тактическое ядерное оружие", — сказал Леонид Невзлин.

Руководителем, идеологом и теоретиком этой партии он назвал Юрия Ковальчука. Невзлин утверждает, что именно Ковальчук был автором идеологии полного разрушения Украины и "победы русского мира" над Западом.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

В США отметили, что им будет сложно предсказать, когда Путин решить ударить ядерным оружием по Украине. Все из-за того, что около 20 российских систем вооружений могут нести ядерные боеголовки. Так, например, даже Искандер может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.

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