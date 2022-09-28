США будет трудно предсказать ядерный удар России по Украине - Politico

США будет трудно предсказать ядерный удар России по Украине / Коллаж фото Reuters

США усилили отслеживание любых действий или сообщений, которые указывали бы на то, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие. Однако эта задача будет достаточно сложной. Об этом сообщает Politico.

Представитель США отметил, что ядерные боеголовки малой мощности могут нести около 20 российских систем вооружений. Всего Россия имеет более 1900 тактических (нестратегических) ядерных боеголовок.

"Это все: от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности", - говорится в сообщении.

Однако США уверены, что РФ не будет рисковать и развязывать ядерную войну.

"Они никогда не будут применять стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщика (Ту-95) с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так это использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в РФ также есть атомное оружие для использования на поле боя. Оно равно или превышает в килотонном диапазоне бомбы, которые ранее были сброшены на Японию.

"Если у россиян оно есть в арсенале как обычное оружие, можно с уверенностью предположить, что к нему добавляется ядерная боеголовка. Почти каждое оружие, которое есть у россиян, способно нести ядерную боеголовку. Если это артиллерийская система, если это система ПВО, если это торпеда, если это крылатая ракета, у нее может быть ядерное оружие", - сказал источник.

Так, например, даже Искандер может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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