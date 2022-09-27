"Володя, ты сколько жить собираешься": Лукашенко отреагировал на ядерные угрозы Путина

Лукашенко потроллил Путина из-за ядерных угроз / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко потроллил своего коллегу российского диктатора Владимира Путина. Лукашенко отреагировал на ядерные угрозы Путина и спросил, сколько глава Кремля еще планирует жить. Об этом сообщает Generall SVR.

Это произошло во время обеда, на котором присутствовали несколько человек. Путин был ошарашен таким вопросом, и спросил, к чему он был задан.

"Бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевел тему. В отличии от Путина, Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы", - говорится в сообщении.

Они также обсудили признание референдумов на оккупированных территориях и признание "новых территорий", а также говорили о мобилизации. Лукашенко пообещал Путин, что "обдумает все дома".

По данным Telegram-канала, Лукашенко уже несколько недель ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких стран по отдельности. Это все происходит через посредников. Сообщается, что в этих переговорах наметился серьезный прогресс и воевать со всем миром Лукашенко явно не намерен.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

Другие новости: