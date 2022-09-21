"Роза ветров может развернуться": Путин угрожает миру ядерным оружием

Путин угрожает миру ядерным оружием / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин, который уже официально объявил мобилизацию в России, вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Путин цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

"Кто ведет ядерный шантаж против РФ, роза ветров может развернуться в их сторону", — сказал Путин.

Ядерная угроза со стороны РФ

Ранее украинская разведка отмечала, что в стране-агрессоре РФ постоянно проводятся учения по развертыванию и подготовке к удару из ядерного оружия. У страны-агрессора России есть немало носителей ядерного оружия, говорят в ГУР Минобороны Украины.

При этом в РФ высказались относительно того, когда они могут применить ядерное оружие. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил 4 основания для применения такого оружия:

старт ядерных ракет противника,

применение им ядерного оружия,

нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,

другие действия, которые угрожают существованию России.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что ситуация с возможным применением российским диктатором Путиным ядерного оружия в войне против Украины по-прежнему остается неоднозначной. Он отметил, что западные разведки по-прежнему отслеживают ядерные арсеналы и возможности РФ.

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