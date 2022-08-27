"В РФ постоянно тренируются разворачивать ядерное оружие": в разведке объяснили, ударит ли Путин "ядеркой"

В разведке объяснили, ударит ли Путин ядерным оружием/ УНИАН, ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре РФ постоянно проводятся учения по развертыванию и подготовке к удару с ядерного оружия.

Поэтому угроза ядерного удара со стороны России до сих пор остается. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет "РБК-Украина".

Однако пока нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов применить "ядерку" против Украины.

"Признаков того, что он (Путин – ред.) завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовке носителей ядерного оружия к применению", – отмечает Скибицкий.

Он подчеркнул, что в РФ есть немало носителей ядерного оружия.

"Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается и мы это понимаем", – отметил он.

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Россия уже неоднократно "бряцала" своим ядерным оружием, чтобы запугать Украину и западные страны. Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на аннексированные территории – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Второй президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма выразил мнение, что РФ вряд ли применит стратегическое ядерное оружие, ведь знает, какие последствия ее за это ждут. Есть только два случая, при которых Кремль может пойти на такой шаг:

если будет реальная угроза самому существованию России,

в ответ на стратегический ядерный удар, который будет нанесен по ее территории.

Однако Путин может ударить по территории Украины тактическим ядерным оружием, отметил Кучма.

Напомним, в центре оборонных стратегий сообщили, что на территории захваченного Россией Крыма есть все признаки того, что Москва разместила там тактическое ядерное оружие. Российские ракеты могут угрожать безопасности любой столицы Европы.

При этом в РФ недавно высказались относительно того, когда они могут применить ядерное оружие. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил 4 основания для применения такого оружия:

старт ядерных ракет противника,

применение им ядерного оружия,

нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,

другие действия, которые угрожают существованию России.

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