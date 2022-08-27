УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"В РФ постоянно тренируются разворачивать ядерное оружие": в разведке объяснили, ударит ли Путин "ядеркой"

27 августа 2022, 13:46

У страны-агрессора России есть немало носителей ядерного оружия, говорят в ГУР Минобороны Украины.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерный удар
В разведке объяснили, ударит ли Путин ядерным оружием/ УНИАН, ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре РФ постоянно проводятся учения по развертыванию и подготовке к удару с ядерного оружия.

Поэтому угроза ядерного удара со стороны России до сих пор остается. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет "РБК-Украина".

Однако пока нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов применить "ядерку" против Украины.

"Признаков того, что он (Путин – ред.) завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовке носителей ядерного оружия к применению", – отмечает Скибицкий.

Он подчеркнул, что в РФ есть немало носителей ядерного оружия.

"Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается и мы это понимаем", – отметил он.

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Россия уже неоднократно "бряцала" своим ядерным оружием, чтобы запугать Украину и западные страны. Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на аннексированные территории – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Второй президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма выразил мнение, что РФ вряд ли применит стратегическое ядерное оружие, ведь знает, какие последствия ее за это ждут. Есть только два случая, при которых Кремль может пойти на такой шаг:

  • если будет реальная угроза самому существованию России,
  • в ответ на стратегический ядерный удар, который будет нанесен по ее территории.

Однако Путин может ударить по территории Украины тактическим ядерным оружием, отметил Кучма.

Напомним, в центре оборонных стратегий сообщили, что на территории захваченного Россией Крыма есть все признаки того, что Москва разместила там тактическое ядерное оружие. Российские ракеты могут угрожать безопасности любой столицы Европы.

При этом в РФ недавно высказались относительно того, когда они могут применить ядерное оружие. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил 4 основания для применения такого оружия:

  • старт ядерных ракет противника,
  • применение им ядерного оружия,
  • нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,
  • другие действия, которые угрожают существованию России.

Читайте также:

война в Украине ядерное оружие ядерный удар Владимир Путин вторжение России ядерная угроза
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:00

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУ

13:46

"В РФ постоянно тренируются разворачивать ядерное оружие": в разведке объяснили, ударит ли Путин "ядеркой"Видео

13:31

Генерал Марченко спрогнозировал, какие трудности ждут ВСУ при освобождении Херсона

13:21

Осенью наступит решающий период в войне, новый виток эскалации будет весной 2023 - СкибицкийВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 августа 2022: Тельцам – деньги, Стрельцам – хорошие новости, Водолеям – сюрпризыВидео

Реклама
12:56

Выцарапали слово "убийцы" на авто: россиянка удивилась, почему ее недружественно встретили в ЕвропеВидео

12:48

"Высокоточное оружие у них уже на грани": в разведке рассказали, велик ли еще у РФ запас ракетВидео

12:21

Сумская прокомментировала скандал со своим участием в спектакле по Булгакову русского режиссера

12:08

Накроет позитивной энергией: названы 9 самых лучших дней в сентябре 2022Видео

12:04

Ребенок стал сиротой за секунду: семья из Донетчины потеряла отца и дом из-за ракеты РФВидео

11:41

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

11:33

Отдать Путина под трибунал: петиция о суде над русским диктатором собрала 1,8 млн подписей

11:07

РФ сузила свои цели в Украине после провалов: эксперт назвал приоритеты КремляВидео

10:58

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

10:48

У Путина наблюдаются признаки шизофрении, но он будет воевать до конца своих дней — разведка Украины

10:27

Погиб со второй попытки: оккупант после плена вернулся на войну, чтобы поехать домой в пакетеВидео

10:12

ВСУ могут отбросить россиян на позиции 23 февраля до конца года: американский генерал назвал условиеВидео

09:34

"Только пешком можно пройти": Гиркин начал ныть из-за ударов ВСУ по мостам на ХерсонщинеВидео

09:12

Пентагон купит для Украины ракетные комплексы NASAMS на $182 млн

08:48

Осенний дембель в РФ отменяетсямнение

Реклама
08:43

После обстрела оккупантов на Запорожье погибла мама с двумя маленькими детьмиВидео

08:40

24 оккупанта 200-е: ВСУ разгромили склады боеприпасов РФ возле Чернобаевки и ИнженерногоВидео

07:50

Партизаны срывают планы РФ по "референдумам", из-за взрывов в Крыму оккупанты усиливают ПВО – ISWВидео

06:16

Путин уже проиграл эту войнумнение

05:45

Гороскоп на сентябрь-2022: в каких делах ждёт успех, а чего нельзя делать в этом месяцеВидео

05:30

Почему нельзя носить золото и серебро вместе

04:40

Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидеи и как спасти экзотический цветок

03:20

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

03:10

Накроют грозы и будет заливать Украину: синоптики назвали дату циклонаВидео

02:40

Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ отобьет оккупированные территории до конца года

02:03

"Фюрер, приказывай! Мы следуем за тобой!": Волочкова стала посмешищем, приехав в Госдуму РФ

01:35

Как правильно стирать тапочки в стиральной машине: правила, которые сохранят вашу обувь

01:07

Женский гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября 2022: Стрельцам – деньги, Козерогам – мечта, Рыбам - переменыВидео

00:51

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

26 августа, пятница
23:56

У Путина назвали четыре основания для применения Россией ядерного оружияВидео

23:33

Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины перед школой

23:14

Украине удалось экспортировать первый миллион тонн зерна с начала войны - ЗеленскийВидео

22:44

У Зеленского рассказали о ходе переговоров с Россией по защитникам АзовсталиВидео

22:38

Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за переговоров

22:25

"Оу, мама!": 64-летняя Шэрон Стоун в откровенном купальнике зажгла у бассейна

Реклама
22:20

Простой тест по картинке расскажет, насколько вы успешны в жизниВидео

22:05

Хватит ли украинцам препаратов для защиты от радиации: ответ Минздрава

21:43

Отдали под суд: в Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР"

21:28

"Золотая гречка": в Украине рухнут цены на популярный продуктВидео

21:23

Враг мощно ударил по Днепропетровщине: повреждены частные дома и предприятие, есть раненаяВидео

21:17

Свидетель из "Матрицы": Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженовВидео

21:15

У Зеленского рассказали, как переговоры с Россией станут "смертным приговором" для УкраиныВидео

21:10

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

21:02

Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки – Центр оборонных стратегийВидео

20:56

Почему Киркоров спешно покинул Россию и отправился в США: близкая подруга сдала артистаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять