Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки – Центр оборонных стратегий

Россия в Крыму восстановила инфраструктуру для ядерного оружия - Фролова / Коллаж Pixabay, ua.depositphotos.com/

На территории захваченного Россией Крыма есть все признаки того, что Москва разместила там тактическое ядерное оружие. Военное руководство страны-агрессора отправило на полуостров специалистов, обслуживающих ядерные объекты. На Крымском полуострове восстановлена инфраструктура для функционирования ядерных вооружений. Российские ракеты могут достать до любой столицы Европы. Об этом заявила генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

В ходе пресс-конференции по стратегии деоккупации Крыма она рассказала о том, что на оккупированном полуострове фиксируются все признаки размещения российского ядерного оружия.

Согласно ее оценке, военные РФ провели мероприятия, связанные с восстановлением в Крыму инфраструктуры, направленной на функционирование ядерного оружия.

По ее словам, на захваченном Крымском полуострове создали даже специальное подразделение российских войск, для обслуживания объектов с ядерным оружием.

В такой ситуации присутствует опасность для Европы – российские ракеты достают до любой столицы.

"Российские ракеты могут достичь из Крыма любой европейской столицы. Влияние опасности РФ чувствуется в Каспийском, Балтийском и Средиземном морях", - сказала Фролова.

Также она заверила, что Украина как государство, которое является подписантом соглашения о нераспространении ядерного оружия, будет освобождать полуостров от таких вооружений после того, как вернет Крым.

"Все объекты, которые были восстановлены, по хранению, расположению и использованию ядерного оружия, должны быть переведены в другой режим — либо законсервированы, либо использоваться по другому назначению", - добавила Алина Фролова и подчеркнула, что после освобождения Крыма полуостров нужно превратить в оплот безопасности Европы.

Возвращение Крыма в Украину

23 августа в Украине состоялся Второй саммит Крымской платформы. Страны-союзники Киева, а также представители международных организаций, собрались с целью обсуждения проблем оккупации Россией Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил сценарий освобождения Крыма военным путем. По словам гаранта, ВСУ имеют право наносить удары по российской военной инфраструктуре на захваченном полуострове и применят любые средства, которые посчитают нужными, для освобождения своей территории. Зеленский подчеркнул, что по данному аспекту Киев не будет консультироваться с другими странами.

Впервые на саммите Крымской платформы выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара признает территориальную целостность Украины и никогда не согласится с оккупацией Россией украинских территорий. Речь шла, в том числе, и о Крыме. Эрдоган четко сказал – Крым должен вернуться в состав Украины.

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