УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки – Центр оборонных стратегий

26 августа 2022, 21:02

Российские ракеты могут угрожать безопасности любой столице Европы, сказала Анна Фролова.

Крым ядерное оружие
Россия в Крыму восстановила инфраструктуру для ядерного оружия - Фролова / Коллаж Pixabay, ua.depositphotos.com/

На территории захваченного Россией Крыма есть все признаки того, что Москва разместила там тактическое ядерное оружие. Военное руководство страны-агрессора отправило на полуостров специалистов, обслуживающих ядерные объекты. На Крымском полуострове восстановлена инфраструктура для функционирования ядерных вооружений. Российские ракеты могут достать до любой столицы Европы. Об этом заявила генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

В ходе пресс-конференции по стратегии деоккупации Крыма она рассказала о том, что на оккупированном полуострове фиксируются все признаки размещения российского ядерного оружия.

Согласно ее оценке, военные РФ провели мероприятия, связанные с восстановлением в Крыму инфраструктуры, направленной на функционирование ядерного оружия.

По ее словам, на захваченном Крымском полуострове создали даже специальное подразделение российских войск, для обслуживания объектов с ядерным оружием.

В такой ситуации присутствует опасность для Европы – российские ракеты достают до любой столицы.

"Российские ракеты могут достичь из Крыма любой европейской столицы. Влияние опасности РФ чувствуется в Каспийском, Балтийском и Средиземном морях", - сказала Фролова.

Также она заверила, что Украина как государство, которое является подписантом соглашения о нераспространении ядерного оружия, будет освобождать полуостров от таких вооружений после того, как вернет Крым.

"Все объекты, которые были восстановлены, по хранению, расположению и использованию ядерного оружия, должны быть переведены в другой режим — либо законсервированы, либо использоваться по другому назначению", - добавила Алина Фролова и подчеркнула, что после освобождения Крыма полуостров нужно превратить в оплот безопасности Европы.

Возвращение Крыма в Украину

23 августа в Украине состоялся Второй саммит Крымской платформы. Страны-союзники Киева, а также представители международных организаций, собрались с целью обсуждения проблем оккупации Россией Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил сценарий освобождения Крыма военным путем. По словам гаранта, ВСУ имеют право наносить удары по российской военной инфраструктуре на захваченном полуострове и применят любые средства, которые посчитают нужными, для освобождения своей территории. Зеленский подчеркнул, что по данному аспекту Киев не будет консультироваться с другими странами.

Впервые на саммите Крымской платформы выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара признает территориальную целостность Украины и никогда не согласится с оккупацией Россией украинских территорий. Речь шла, в том числе, и о Крыме. Эрдоган четко сказал – Крым должен вернуться в состав Украины.

Смотрите видео Главред – Фейгин считает, что взрывы в Крыму будут продолжаться

Другие новости:

новости России ядерное оружие аннексия Крыма новости Украины новости Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:28

"Золотая гречка": в Украине рухнут цены на популярный продукт

21:23

Враг мощно бил по Днепропетровщине: повреждены частные дома и предприятие, есть раненаяВидео

21:17

Свидетель из "Матрицы": Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженовВидео

21:15

У Зеленского рассказали, как переговоры с Россией станут "смертным приговором" для УкраиныВидео

21:10

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

Реклама
21:02

Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки – Центр оборонных стратегийВидео

20:56

Почему Киркоров спешно покинул Россию и отправился в США: близкая подруга сдала артистаВидео

20:46

"Давно забрал бы Киев": Кадыров закатил истерику в ответ на подозрение СБУ

20:42

Русские и Антоновский мост: мыши плакали, но продолжали грызть кактусмнение

20:42

Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете новости компании

20:34

Сложный период для многих: астролог рассказала, что принесет украинцам новолуние

20:33

Назло бывшему: Наталья Валевская засветила пышную грудь в декольте до пупка

20:13

Насилуют и угрожают бросить в реактор: оккупанты обустроили пыточные в бункерах на ЗАЭСВидео

19:55

Тарифы на коммуналку: в СНБО поведали, стоит ли ждать взлета цен на отопление

19:48

Более 20 HIMARS, M270 и MARS уничтожили уже как минимум 50 военных складов войск РФ – МинобороныВидео

19:28

Осень нагрянет быстро: синоптик назвала дату ощутимого похолодания в УкраинеВидео

19:18

В ЕС бьют тревогу: ситуация на ЗАЭС остается очень тревожной - БоррельВидео

19:05

Убежал в Чехию: депутата Юрия Бойко заметили на прогулке в Карловых ВарахВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

18:50

День гражданской авиации Украины 2022 - открытки, картинки, поздравления в прозе и стихах

Реклама
18:37

В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минутуФото

18:30

Россия уже получила от Ирана сотни беспилотников – АРВидео

18:19

Пацаны и болтуны: Лукашенко в гневе набросился на Шольца и МакронаВидео

18:13

Соловьев на росТВ закатил истерику и сравнил Шольца с диктатором Гитлером

17:55

Ситуация может резко ухудшиться: обязательную эвакуацию могут ввести еще в 3 регионах УкраиныВидео

17:47

Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского за заявление о "невинной жертве" Дугиной

17:37

В Варшаве дети душевно спели "Ой у лузі червона калина" перед Хлывнюком и растрогали музыканта

17:27

Серьезные потери и неприятности: названы 2 самых опасных дня сентября 2022Видео

17:26

Враги готовят новые провокации на ЗАЭС: завезли в Мелитополь химические лаборатории - мэр

17:18

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

17:13

ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту на Херсонщине: логистика войск РФ на эстакаде остановленаВидео

17:06

Сокрушительные ошибки, большие потери и "секретная" помощь: гороскоп для Украины на 2023 годВидео

17:00

Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидеи и как спасти экзотический цветок

16:40

"Поклоняется всаднику апокалипсиса": Макс Гордеев рассказал почему на Путина не действуют проклятьяВидео

16:38

Поврежденные купюры: в НБУ рассказали, как распознать и не попасться на мошенничество оккупантов

16:14

Раньше был полицейским: в Бердянске подорвали замначальника "ГАИ"Видео

16:11

Ремонт неизбежен: почему важно класть телефон экраном вниз

15:55

Безумный путинист Михалков назвал украинский язык катастрофой для России

15:22

"Брат Тодоренко - против России, а родители поддерживают ее": певец и боец ВСУ Серга раскрыл тайну

15:09

В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Карелии: за решеткой оставалось сидеть еще 8 летВидео

Реклама
15:03

Россия опасается ударов армии Украины и выводит свою авиацию из Крыма – Business InsiderВидео

14:39

"Поеду с тобой, чтобы спасти": украинка отправилась на фронт за мужем, оставив успешный бизнес

14:23

Умер звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210

14:18

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

14:09

Ни за какие деньги: компания Baykar не будет продавать России "Байрактары"Видео

13:53

Путин как никогда далек от "возвращения Украины в лоно России" и готовится к затяжной войне – NYTВидео

13:50

Накрыл жену своим телом при расстреле: на оккупированной Херсонщине нашли мертвыми супругов-фермеровВидео

13:37

"Разминайте языки": Полякова без лифчика бросила вызов Астафьевой

13:20

"Их ничего не спасет": Лукашенко угрожает Западу белорусскими самолетами с ядерным оружиемВидео

13:14

Кому нельзя носить серебро: 5 знаков зодиака, у которых украшения вызовут агрессию и принесут бедуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять