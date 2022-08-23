Эрдоган потребовал справедливости: Крым надо вернуть

По его словам, по международному праву Крым должен быть возвращен Украине.
Война России против Украины должна завершиться справедливым миром.
Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Крымской платформе, война должна закончится при условии территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Уважаемые участники, мы считаем, что война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия, чтобы создать дипломатический канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе, в частности, можно назвать встречу глав МИД в Анталье, переговоры в Стамбуле и запуск "зернового коридора", - отметил он.
Эрдоган также добавил, что Турция никогда не признает российскую оккупацию территорий Украины, в том числе Крыма.
По его словам, по международному праву Крым должен быть возвращен Украине.
"Мы продолжим прилагать усилия для установления мира. Я еще раз засвечиваю нашу поддержку территориальной целостности Украины – включая Крым. Крым – это Украина! Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", - сказал Эрдоган.
Второй саммит Крымской платформы
В Киеве 23 августа проходит Второй саммит Международной Крымской платформы. Мероприятия вступительным словом открыл президент Украины Владимир Зеленский.
В саммите принимают участие 60 государств и международных организаций. Около 40 стран представлены на уровне президентов и глав правительств.
Саммит по причине войны в Украине проходит в онлайн-режиме. Однако некоторые международные лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, приехали в Киев.
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