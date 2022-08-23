Эрдоган потребовал справедливости: Крым надо вернуть

Зеленский, Эрдоган, Путин / president.gov.ua, УНИАН

Война России против Украины должна завершиться справедливым миром.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Крымской платформе, война должна закончится при условии территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Уважаемые участники, мы считаем, что война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия, чтобы создать дипломатический канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе, в частности, можно назвать встречу глав МИД в Анталье, переговоры в Стамбуле и запуск "зернового коридора", - отметил он.

Эрдоган также добавил, что Турция никогда не признает российскую оккупацию территорий Украины, в том числе Крыма.

По его словам, по международному праву Крым должен быть возвращен Украине.

"Мы продолжим прилагать усилия для установления мира. Я еще раз засвечиваю нашу поддержку территориальной целостности Украины – включая Крым. Крым – это Украина! Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", - сказал Эрдоган.

Второй саммит Крымской платформы

В Киеве 23 августа проходит Второй саммит Международной Крымской платформы. Мероприятия вступительным словом открыл президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите принимают участие 60 государств и международных организаций. Около 40 стран представлены на уровне президентов и глав правительств.

Саммит по причине войны в Украине проходит в онлайн-режиме. Однако некоторые международные лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, приехали в Киев.

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