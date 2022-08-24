По итогам войны в Украину вернется не только Крым, но и Таганрог с Краснодарским краем – Касьянов

Таганрог, Краснодарский край и другие регионы РФ могут попроситься в Украину / Главред, УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

В День Независимости Украины, 24 августа, будет ровно полгода, как Россия начала широкомасштабную войну против Украины. Однако российским войскам за эти шесть месяцев так и не удалось достичь тех целей, которые перед ними ставил Кремль, развязывая эту кровавую войну. Украина выстояла, Зеленский из Киева не бежал, ВСУ мужественно сдерживают врага, заставляя ежедневно нести огромные потери.

Россия же за это время оказалась в изоляции и под гнетом колоссальных санкций, поставила под сомнение статус своих вооруженных сил как "второй сильнейшей армии мира", а благодаря взрывам в Крыму узнала, что вопрос Крыма еще не закрыт, как она настаивала с 2014 года.

Военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал Главреду, каковы главные итоги шести месяцев войны в Украине, насколько мы близки к ее завершению, сумеет ли Украина вернуть Крым и Донбасс, а также перенесется ли война на территорию России.

Каковы, по-вашему, главные итоги шести месяцев войны в Украине? Как изменились наши силы, позиции?

Мы выстояли, и это уже большая победа. Наш враг – Россия – неимоверно силён. Наш противник многократно превосходит нас в военной технике, боеприпасах, снарядах, ракетах, авиации. Всему этому мы можем противопоставить только наше единство, мужество, воинскую доблесть и хитрость.

Я сознательно не упомянул поддержку западных партнеров, хотя она, безусловно, играет большую роль. Однако в эти полгода мы выстояли не столько благодаря поддержке партнеров, сколько благодаря собственной решимости дать отпор врагу. Даже если бы Украине не передали те же Джавелины, мы бы все равно не стали сдаваться и сражались бы.

Несмотря на ошибки руководства, предательство некоторых людей и просчеты, мы сражались и продолжаем сражаться.

Как за полгода войны изменились цели России в отношении Украины? Заставили ли эти шесть месяцев Россию пересмотреть свои планы?

Конечно, заставили. Первоначальная цель Кремля заключалась в том, чтобы кавалерийским наскоком за несколько недель захватить Украину и поменять власть в Киеве на марионеточную. Российское руководство думало, что украинская армия не окажет ожесточенного сопротивления, что добровольцы разбегутся, что будет всеобщая паника, что убежит Зеленский и все правительство. Но ничего этого не случилось.

Потому Кремль был вынужден менять свои планы. Нужно отдать должное российскому руководству, оно быстро спохватилось и приняло правильные решения, с точки зрения военных тактики и искусства. Одним из таких решений было решение об отводе российских войск от Киева, чтобы перегруппироваться и перебросить все силы на одно направление – на Донбасс, и там попытаться добиться успеха.

Если бы российские войска решили остаться под Киевом, они были бы разложены и уничтожены, а для России это была бы военная катастрофа. Те войска, которые были под Киевом, погибли бы точно так же, как войска Наполеона под Москвой.

Армия, добровольцы, партизаны (а я тогда был добровольцем и партизаном, война в буквальном смысле пришла в мой дом, и я воевал в радиусе 25 км от своего дома) – мы все видели, что побеждаем. Мы потихонечку били врага, по одному солдату, по одной единице технике, перерезали пути снабжения, уничтожали запасы продуктов и топлива. Группировка российской армии под Киевом давно бы уже полностью погибла тут, и тогда нашим войскам не пришлось бы так туго на Донбассе.

А так, Россия сконцентрировала на Донбассе столько артиллерии, что она превосходила нашу по количеству в десятки раз, был существенный перевес в танках, да во всем – как раз за счет группировки, которую РФ отвела от Киева.

Так что планы врага изменились. Сейчас у него более скромные оперативные планы – полный захват Донбасса, то есть выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Хотя изначально в Кремле считали, что это маленькие цели, которые легко будет достичь. Российские войска должны были добиться этого уже давным-давно, но до сих пор им это не удается. Также Россия намеревалась аннексировать Донбасс и включить его в состав Российской империи.

Кроме того, Россия рассчитывает в этом году захватить полностью Запорожскую область и южный коридор вплоть до Приднестровья (то, что они называют "Новороссией"). Все остальное она просто не осилит.

Впрочем, стратегические планы Кремля остались прежними – покорение всей Украины, захват Киева, Житомира и других городов и выход на рубеж Ровно и Тернополя.

Для нас – военнослужащих, украинцев, патриотов – ничего не изменилось: по-прежнему есть враг, и с ним надо бороться.

Как, на ваш взгляд, изменились силы и позиции России за эти полгода, позволят ли они ей еще продолжительное время вести войну такой же интенсивности, как на протяжении этих шести месяцев?

Наши ура-патриоты что при Порошенко, что при Зеленском постоянно муссируют одну тему – санкции могут полностью задушить Россию, и война закончится. Однако, как мы уже убедились, такой подход не работает. Санкции были наложены на Россию с 2014 года и с тех пор только усиливались, однако война не только не закончилась, но и перешла в более жестокую форму.

Те, кто верит в силу санкций, не понимают двух вещей.

Во-первых, российский народ воспитан с пониманием того, что все они являются маленькими винтиками системы, сами по себе ничего не значат и для них почетно пострадать за государя и государство. Поэтому россияне готовы терпеть гнет и тяготы лишения куда большие, чем мы можем себе представить. Они даже при Сталине в лагерях пели и прославляли вождя, их убивали, а она кричали "Да здравствует Сталин!". Потребности россиян намного меньше, чем у тех же европейцев, потому они готовы терпеть любые санкции.

Во-вторых, Россия – достаточно самодостаточная страна с массой полезных ископаемых, энергоресурсов и пр. Потому, как бы там ни было, примитивную военную технику россияне смогут делать всегда. Да и запасы подобной техники и боеприпасов у них значительные, хватит еще лет на 10-15 войны. Автоматы Калашникова, пушки, танки, патроны – всего этого у них в избытке. А что касается самолетов, которые России под санкциями проблематично строить, то эта война показала, что авиация не очень эффективна при наличии мощной системы ПВО, потому авиация сейчас большой роли не играет. А беспилотники Россия покупает у Ирана.

Потому бессмысленно надеяться, что Россия откажется от своих планов относительно Украины только потому, что против нее вводятся санкции.

Однако тут важен другой момент. Как мы помним, российское общество в 1991 году выступило против ГКЧП, и тогда Россия была самой прогрессивной страной среди тогдашних республик СССР. Потому есть надежда на то, что в результате военных катаклизмов, прежде всего, наших успехов в Крыму, на донбасском и южном направлениях фронта, на территории Беларуси или самой России, например, в Белгородской области (неважно, где мы будем наступать, где будем бить врага и уничтожать его технику), та часть российского общества, которая ушла в подполье при Путине, наберется смелости и попытается изменить ситуацию в России.

Нет ничего полностью закостенелого. Советский Союз казался глыбой, с которой ничего невозможно сделать, но оказалось, что это был колосс на глиняных ногах. Так и в случае с Российской Федерацией.

Путин падёт. Либо под ударами наших войск, либо под ударами изнутри. Я больше верю в силу украинского оружия.

Как, на ваш взгляд, дальше, вероятнее всего, будут развиваться события на фронте? Каковы перспективы завершения войны, виден ли сейчас свет в конце тоннеля?

Свет в конце тоннеля виден, только вот не известно, тот ли это свет, и не завалится ли тоннель.

Очень многое поставлено на карту с обеих сторон. У нас поставлено на карту само существование украинского государства и нас, граждан Украины, готовых защищать свою страну, свой дом. У кремлевских выродков тоже все поставлено на карту, потому что проигрыш в войне для Путина будет означать гибель.

Россия сейчас ничего не может добиться на фронте, и, чем дольше идет война, тем более шаткими становятся ее позиции. Но не мы пришли в Россию с оружием, не мы грозились захватить Москву.

Планы Кремля разрушены, и России нужна оперативная пауза, поэтому с ее стороны так много заявлений о необходимости проведения переговоров. Вот и Эрдоган приезжал в Украину и об этом говорил. Однако все московские планы на переговоры призваны позволить России перегруппироваться.

Что будет дальше, сказать сложно. Прогнозы – неблагодарное дело. К тому же, они зависят от множества условий и факторов. Скажу лишь одно: если Россия не решится на применение ядерного оружия, то война закончится в 2023 году, весной-летом. Но я – не Нострадамус, я просто оцениваю наши возможности и прикидываю, какими будут погодные условия.

К весне-лету Украина нанесет России такие поражения, которые приведут к тому, что российское руководство под ударами украинской армии и внутренних волнений в РФ будет вынуждено пойти на попятную.

Однако если предположить, что в России не будет волнений, и война будет затягиваться, нам придется идти дальше, на Москву. То есть, если мы будем успешно воевать, но не сломим хребет этому медведю, не уничтожим полностью российскую военную машину, не разгромим ее в Украине, то придется идти дальше, в Россию, и громить ее уже на территории врага.

Такой сценарий может растянуться на очень долгое время. Я бы так далеко не загадывал.

Юрий Касьянов / УНИАН

Ваш прогноз о том, сколько продержится российская армия, изменился. В апреле мы с вами проводили чат на Главреде, и вы тогда говорили, что российская армия продержится еще два-три месяца...

Это был неверный прогноз. Впрочем, в 2015-ом я тоже думал, что в 2016-ом война закончится, потому что Россия будет активнее наступать – тут мы ее и сломаем. Но РФ тогда не рискнула наступать, а начала накапливать силы, перейдя к наступлению только в 2022-ом.

Вероятно, неверный прогноз был обусловлен некой эйфорией, которая была после отвода российской армии от Киева. Все-таки я надеялся, что союзники будут более активно нам помогать в плане артиллерии, но ее нам настолько дозированно давали, что эта помощь не сыграла большой роли в битве за Донбасс. Тогда как противник перетащил от Киева на Донбасс все, что у него было и что могло стрелять.

Если бы Запад рискнул и дал нам больше систем вооружения тогда, и те же HIMARS оказались бы у нас на два месяца раньше, мы могли бы еще тогда переломить ситуацию на Донбассе. Ведь этими ракетами можно было бы уничтожать склады с боеприпасами, позиции артиллерии и т.д. Но этого сделано не было. Нам буквально поштучно давали артиллерийские системы, а к тому времени у нас погибло около полутысячи орудий на войне.

Для сравнения: у противника только на одном участке фронта было сконцентрировано 2 тысячи орудий против в лучшем случае 200 наших.

Плюс – зарядный голод у нас.

Все это и привело к тому, что мой прогноз не оправдался.

Какова вероятность, что по итогам войны Украина сумеет вернуть абсолютно все оккупированные Россией территории, включая Крым? Сумеем ли мы использовать шанс, который сейчас у нас есть?

Да, конечно. Более того, я думаю, что мы сможем вернуть и более древние территории, которые когда-то были в составе Украины. Так может произойти в случае, если в России начнутся волнения, и усилятся центробежные процессы. Тогда многие регионы РФ сочтут за благо присоединиться к более прогрессивной Украине, чем оставаться в рамках деградирующего государства, охваченного преступностью, бандами, где не ценится жизнь человека.

Это вообще не проблема.

Проблема только в том, что Россия говорит: "Крым – наш, российский. Мы его никогда не отдадим и будем защищать его с помощью ядерного оружия". Москва постоянно шантажирует нас и мир ядерной бомбой. В принципе, удержать Крым без применения ядерного оружия Россия не сможет. С военной точки зрения, это абсурд, потому что Крым – это такой себе "непотопляемый авианосец", пришвартованный к берегу, который никуда не может уплыть, имеет ограниченные размеры, просматривается и простреливается вдоль и поперек. Удержать такой плацдарм невозможно. И как только будет разрушен Крымский мост, полуостров будет демилитаризован украинской армией.

Вы сказали о возможности возвращения Украиной более древних территорий. О каких именно территориях идет речь?

Например, Таганрог, Краснодарский край и другие. Все они когда-то были в составе Украины.

Допускаю, что эти регионы могут сами пожелать присоединиться к Украине, если будет развал, деградация и дезинтеграция Российской Федерации.

То есть речь не идет о захвате Украиной этих территорий, нет. Я говорю о том, что в ситуации, когда Россия начнет распадаться, определенным территориям будет весьма выгодно присоединиться именно к Украине, которая заслуженно занимает особое место в семье европейских народов.

Впрочем, это еще нескоро. А вот Крым мы действительно можем вернуть. Не просто "можем" – у нас просто нет других вариантов. И Донбасс мы освободим.

Однако не стоит думать, что война с Россией закончится, когда мы освободим Крым и Донбасс. Она не закончится – просто линия фронта сместится к украинско-российской государственной границе. И тогда мы будем вынуждены перенести войну на территорию России.

Ведь задача нашей войны – не захват территорий, а разгром армии врага. Где его громить, на своей или на его территории – это вопрос тактики. Главное – разгромить армию врага так, чтобы она более не представляла ни для кого угрозы.

Однако бо́льшую часть российской армии придется разгромить здесь, на территории Украины, и удобрить ею украинскую землю.

Кажется, с этой задачей ВСУ неплохо справляются…

На мой взгляд, военно-политическое руководство Украины должно действовать более смело. Если есть базы противника в Приднестровье, их нужно уничтожать, если есть базы противника в Беларуси, с территории которой уже наступали российские войска и регулярно обстреливаются украинские города – по ним нужно наносить удары. Не надо стесняться.

Если базы врага находятся в Белгородской и Курской областях, нужно наносить удары.

Это – война, а на войне нет ограничений такого рода. Убивать вражескую армию, комбатантов, которые воюют на стороне врага, мы имеем полное право.

Юрий Касьянов / УНИАН

Возможно, первые взрывы в Крыму – это пробный камень: мы увидели, как реагирует Россия. Пока – никак. Возможно, дальше удары будут и по другим базам, находящимся, как вы говорите, в Приднестровье, на территории России и Беларуси?

Я считал и считаю, что удары по российским базам в Беларуси нужно было наносить еще с 24 февраля, когда российская армия переходила границу. Мы слишком долго ждем, уже полгода. Пробные удары нужно было наносить еще тогда. Это совершенно законные цели.

Тем более, если мы нанесем удары по российским базам в Беларуси, это будет сигнал белорусскому обществу, которое при Лукашенко полицейскими дубинками забито в щели и боится поднять голову, о том, что пора поднимать голову и сносить усатого хрена, формировать в Беларуси нормальное демократическое общество, жить по-человечески и выгонять на фиг русских солдат с белорусской земли.

Возможно, удары по территории Беларуси не наносятся из-за опасений, что тогда Путину будет предоставлена не только белорусская территория, но и белорусская армия?

Вот я бы очень хотел этого.

Чтобы в войну вступили белорусские войска?

Конечно.

Почему?

В Беларуси никто не хочет воевать: 8 из 10-ти белорусов не хотят воевать с Украиной, а 10 из 10-ти – вообще не хотят воевать. Белорусы не будут воевать.

Если Лукашенко бросит белорусскую армию против Украины, тем самым он подпишет себе смертный приговор. Ведь эта армия либо побросает оружие и разбежится, либо перейдет на нашу сторону.

А для того, чтобы усмирить бунтующую Беларусь, Путину придется снимать войска с фронта и перекидывать в Беларусь, чтобы навести там порядок. Потому что других резервов у него нет, он и так уже везде по сусекам всё подскребает.

Для усмирения Беларуси ему нужно будет снять с фронта группировку где-то в 50 тысяч человек. А сейчас на фронте где-то 150 тысяч… Представьте, что будет, если треть российской армии уйдет в Беларусь и станет сражаться не только с украинской армией, но и с белорусским народом, который уже сыт по горло и Лукашенко, и кремлевским режимом.

Для Путина такая ситуация станет смертельным номером. И я бы очень хотел, чтобы так произошло.

Как вы думаете, какова вероятность того, что еще через полгода нам с вами не придется обсуждать и подводить итоги года войны с Россией?

К сожалению, низкая. А точнее – высока вероятность, что мы с вами еще будем подводить итоги двух лет войны, увы. Полутора лет – наверняка.