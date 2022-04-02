Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

Путина ждёт одно – сук, на котором его повесит украинская армия / Reuters

На сайте Главред состоялся чат с волонтером, блогером, генеральным директором компании A.Drones, военнослужащим ВСУ Юрием Касьяновым. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Россия отводит войска от Киева и Чернигова, каковы задачи минимум и максимум, которые ставит перед собой Россия в отношении Украины, когда может закончиться война, по каким трем сценариям дальше могут развиваться события, почему Путин хуже Гитлера, а также чем российская армия шокирует даже бывалых военнослужащих.

Представляем стенограмму чата с Юрием Касьяновым.

Никита: Россия отводит войска от Киева и Чернигова, что подтверждают официальные сообщения с нашей стороны, в частности, это происходит на броварском направлении. Как это расценивать - Россия отказалась от этих крупных целей или под видом отвода войск проводит ротацию? Как расшифровать эти действия РФ?

Юрий Касьянов: Россия действительно отводит войска от Киева. Это происходит не только на броварском, но и, например, на житомирском направлении в районе Макарова. В Макарове стало удивительно тихо – так тихо не было с третьего дня войны, стало слышно, как птицы щебечут, и нет выстрелов. Но вся эта тишина на фоне больших разрушений и множества неразорвавшихся предметов.

Отход российских войск от Киева и Чернигова – это не ротация. Они оставляют позиции, которые занимали, бросают боеприпасы, сломанную технику, все минируют и уходят. Села напоследок грабят невероятно, грузовиками вывозят наворованное, а тащат все, даже унитазы и шторы.

Российские войска отходят в Беларусь, а оттуда их перебрасывают на восточное и южное направление, на Донбасс и Мариуполь.

Так что это не ротация – это перегруппировка сил, связанная с тем, что Россия поняла: ей не проглотить всю Украину. РФ не ожидала такого сопротивления, думала, что война будет длиться два-три дня, что украинцы будут встречать с цветами российские войска, а их встречают пулями и гранатами. Россия получила по зубам и проиграла первый этап войны.

Теперь Москва хочет оттяпать хотя бы юг и восток Украины.

Следует отметить, что на местах бойцы и командиры яростно преследовали и преследуют отходящие войска противника, нанося по ним огневые удары. Мы не будем отпускать безнаказанно российских мародеров, насильников и убийц, чтобы, уйдя из-под Киева, они пришли на восток и юг и усилили там группировку российских войск.

Впрочем, мы поедем следом за ними...

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На киевском направлении повторного броска не будет до тех пор, пока Россия не решит свои задачи на Донбассе.

Россия – слабая страна. Ведь сила измеряется не количеством танков, самолетов и ядерных боеголовок – она измеряется силой духа. Украинцы воюют за свою страну, своих близких, свой народ и свою жизнь. Россияне – за то, чтобы мародерствовать, а не за эфемерную имперскую идею (за эту идею воевать можно, но умирать страшно).

Россия не может воевать на нескольких направлениях одновременно. Это было сразу понятно. Поэтому теперь она пытается нанести хоть какой-то удар, чтобы сохранить лицо Путину и Кремлю, достичь хотя бы минимальных целей и навязывать Украине переговоры с позиции силы.

Моя личная позиция такова: никаких переговоров с насильниками и убийцами не может быть вообще. Во время Второй мировой войны никто не вел переговоры с Гитлером, это было табу. Сегодня у нас новый Гитлер, который сидит в Кремле, но западный мир настолько слаб, что, несмотря ни на что, торгуется с Путиным о прекращении войны. Однако договориться сейчас с Россией о прекращении войны – это получить завтра еще более страшную войну.

Потому мы должны довести дело до конца и освободить всю Украину, включая Крым. Мы должны так наказать Россию, чтобы у нее не было физической возможности представлять угрозу для всего мира.

Катерина: Можно ли тем, кто в феврале выехал из Киева, сейчас уже возвращаться туда, или вы не советуете?

Юрий Касьянов: В Киев можно было вернуться еще вчера. За время войны я был в Киеве дважды по несколько часов по необходимости. Киев – это, конечно, город-герой, все молодцы. Но, заезжая в город, словно попадаешь на выставку лучшей военной моды: все такие красивые, в красивой форме, на красивых автомобилях. Если и случаются какие-то обстрелы, то на многомиллионный город это капля в море.

Киев в Украине сейчас является одним из самых безопасных мест. Но, конечно, не настолько безопасным, как Буковель, где прячутся наши богачи, которые после войны вернутся и будут размахивать флагами, утверждая, что именно они защитили всю Украину.

Юрий Касьянов / УНИАН

Klim: На каких направлениях в ближайшее время будет горячее всего, на захвате каких территорий Россия сосредоточит усилия, скажем, на протяжении ближайшего месяца? Прекратятся ли ракетные удары по всей стране?

Юрий Касьянов: Нет, ракетные удары по территории Украины не прекратятся, потому что Россия таким образом пытается подорвать нашу волю к победе, а также наши возможности воевать, уничтожая нефтяные терминалы и базы, склады с вооружениями и т.д. Россия не прекратит наносить ракетные удары по нам, пока у нее есть ракеты.

Авиацию Россия уже не применяет столь активно, как в начале войны. Сейчас российская авиация долетает за линию фронта максимум на 50 км. Противник уже смог убедиться, что его авиация недееспособна в условиях наших ПВО.

Наиболее опасные направления, где, вероятнее всего, будет наступление, очевидны, Кремль их не скрывает. Речь идет о Донбассе, обо всем востоке и юге Украины.

Задача минимум Кремля – это Донбасс, юг Украины, включая Мариуполь, все возможности поставки воды в Крым и сухопутный коридор до полуострова.

Задача максимум – весь южный пояс аж до Приднестровья, включая Одессу, а также весь восток Украины, начиная от Сум и заканчивая Черноморским побережьем, то есть, по сути, вся левобережная Украина.

Leo: Насколько изменились цели Кремля относительно Украины от 24 февраля, к чему они сводятся сейчас? Если сначала целью было покорение всей страны, то сейчас только Донбасс и юг?

Юрий Касьянов: В целом, да, именно так. Сначала у Кремля были совершенно фантастические цели вроде денацификации, демилитаризации, угрозы НАТО. Позже, когда Россия заслуженно получила по зубам, вчистую проиграв первый этап войны, она начала пересматривать свои цели. В Кремле поняли, что покорить всю Украину, навязать Западу свою волю, заставить НАТО отступить и повысить безопасность РФ. Теперь у России более простые цели – отказ Украины от вступления в НАТО и любые другие военные союзы, отсутствие на украинской территории военных баз. При этом в РФ намерены в случае, если им удастся захватить левобережную Украину, создать на этой территории оккупационный режим, как на Донбассе с 2014 года.

Нас, тех, кто воюет за Украину, все это абсолютно не устраивает. Потому ничего Россия тут не получит.

Впереди еще страшные бои и большие потери. Потери будут в любом случае, вне зависимости от того, хотим мы воевать или нет. Но мы выиграем эту войну.

Когда мы вошли в только-только освобожденный Мотыжин, местные встречали нас и плакали. Они рассказывали страшные истории, как гибли мирные и ни в чем не виновные люди… Какую угрозу для российских солдат представляла 65-летняя бабушка, которая шла от своего двора через дорогу, чтобы покормить соседского кота, хозяева которого уехали и оставили его? За что застрелили эту бабушку? Таких случаев только в Мотыжине десятки. Люди теперь просто ненавидят Россию, и они готовы отдать украинским солдатам последнее, что у них есть, с одной просьбой – убивайте их. Потому что, как говорил один верующий человек, Путин – это дьявол, а российские солдаты – это слуги дьявола.

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Omega: На сколько еще месяцев может хватить военной мощи и ресурсов России, чтобы вести войну такой же интенсивности, как и в феврале-марте? Поначалу много говорили, что у нее мало ракет, что их хватит на 2-3 недели, но что-то пока не заметно, чтобы РФ пыталась их экономить...

Юрий Касьянов: Вопрос о том, на сколько месяцев России хватит военных ресурсов, не совсем корректен. Объясню – почему.

Вопрос – не в ресурсах, не в количестве танков и гаубиц. Вопрос – в катастрофическом падении морального духа российских захватчиков. Российские военнослужащие, отправляясь воевать в Украину, могут объяснять свои действия сами себе тезисами имперской пропаганды – мол, они едут освобождать братский народ. Хотя, конечно, кто-то едет на войну просто для того, чтобы мародерствовать и насиловать. Но, приезжая в Украину, они видят то кровавое месиво, которое уже сотворили их сослуживцы. Так этот российский военнослужащий оказывается в чужой стране в окружении врагов, где его все ненавидят – от маленьких детей до стариков. Естественно, он будет чувствовать себя очень неуютно. В таких условиях его морально-психологическое состояние падает до нуля.

Так уже было с советскими войсками, которые воевали в Афганистане. Многие после той войны лечились в психбольницах, насмотревшись на расстрелы кишлаков, беззащитных детей, мирных афганцев, где людей убивали ни за что.

В Украине происходит тоже самое, только масштабы намного больше.

Моральное состояние этой орды, выполняющей бесчеловечные преступные приказы Кремля, падает просто на глазах.

Ведь почему мы победили на первом этапе войны? Семь дней в начале войны я провёл в окружении, где корректировал огонь, находясь на оккупированной территории. Я был там один, и это были самые страшные дни в моей жизни. Но уже там я видел, что мы побеждаем. Потому что уровень злости и ненависти, который сплотил украинцев, просто зашкаливает. Пропорционально зашкаливает и страх российской орды. В итоге российские войска проигрывают подчистую.

Так что количество ресурсов не так важно – их мы перекроем количеством средств ПВО, которые поставляют нам наши союзники. Даже обычным переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) мы можем сбивать крылатые ракеты, это доказано украинской армией. Российская авиация поэтому уже особо не летает над украинской территорией – они просто боятся.

Так же и количество танков не имеет никакого значения, потому что мы успешно их жжем. На днях был бой в моём районе. Десантники с трех сторон зашли на позиции врага, который собирался выходить, и просто сожгли всех. Без особой техники, без артиллерийской поддержки… Наши просто выбили подчистую всю эту орду, которая там находилась. Против мотивированного воина никакие ракеты и танки не помогают.

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Прокоп: Почему Россия так жестко облажалась с этой войной? Что стало причиной? Ведь это невиданный позор, и "вторая самая могучая армия" предстала кучкой мямлящих оборванцев, которых, правда, прикрывают ракетами и авиацией...

Юрий Касьянов: Потому что Россия ведет абсолютно несправедливую преступную войну, которую можно сравнить разве что с колониальными войнами XVII-XVIII веков, когда люди, вооружённые лучшим оружием, выходили против стрел и палок, покорять местных аборигенов.

Но тут у России такое не прошло, потому что украинцы – не аборигены. Украинцы знают себе цену. И мы тоже прошли СССР, а потому прекрасно понимаем, что такое российский менталитет и имперское сознание. Именно этому имперскому сознанию, которое преобладает в России, мы противопоставляем наше свободное сознание. Украинцы всегда открыто говорили и говорят о нечестных выборах, критикуют власть и засилье олигархов и так далее – это признак свободного общества.

Во многом Украина сейчас даже свободнее, чем западный мир. Сегодня украинцы борются за свободу, тогда как за нашими спинами прячутся немецкие бюргеры и французские виноделы, да и весь западный мир. Мы сейчас боремся в том числе и для того, чтобы другим не пришлось воевать.

Угроза у нас одна, и враг у нас один и тот же. Ведь покорив Украину, Россия пойдёт дальше. Впрочем, покорить Украину ей не удастся...

Никакая военная мощь, никакое имперское сознание не помогут в борьбе против людей, которые уже вкусили плод свободы и не хотят жить в имперском болоте.

Игорь: Почему мнется Лукашенко? Предоставит ли он в итоге Путину не только свою территорию для запуска ракет, но и армию?

Юрий Касьянов: Лукашенко – это шестёрка Путина, которая пытается что-то разрулить, прекрасно понимая, что сейчас он находится между молотом и наковальней. Он и так уже влез во всю эту историю по самое не хочу, потому что именно с территории Беларуси к нам пришла война, за что Лукашенко ещё будет предъявлен "гамбургский счёт".

Путин требовал, чтобы Лукашенко предоставил свои войска и отправил их в Украину, но тот отвертелся. Однако без Путина Лукашенко ни на что не способен, он не легитимен, ведь белорусская экономика держится только за счёт российских субсидий.

Потому Лукашенко пытается лавировать. Думаю, западный мир на него сильно давит. Возможно, ему даже пообещали, что на Западе не будут требовать его безусловной отставки, если он не будет слушаться Путина. И тогда, может быть, когда Путин отступит, а империя рухнет, Беларуси Запад окажет ту экономическую помощь, которую сейчас ей оказывает Россия.

Белорусская экономика – это химера, Франкенштейн, который слеплен из советских и некоторых рыночных лекал.

Лукашенко сложно, он пытается выжить. Потому что этой твари уже давным-давно пора висеть на одном суку с Путиным.

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Nik: В каком случае Путин применит ядерное оружие? Что может стать целью?

Юрий Касьянов: Неважно, в каком случае Путин применит ядерное оружие. Он вполне может обстрелять тактическими ядерными боеприпасами Харьков, Днепр или Киев. Он запросто может сбросить бомбу на Киев в назидание, чтобы сказать: "Не будете вести со мной переговоры, не пойдёте на мои условия – завтра я забросаю бомбами всю Украину".

Он легко может нажать ядерную кнопку и устроить ядерную войну.

Нет смысла что-то высчитывать и пытаться построить хоть какое-то логическое обоснование. Нет смысла рассуждать на эту тему, потому что Путин – сумасшедший человек, больной и, похоже, хочет всех утащить за собой в пекло.

Путин куда более неуравновешенный и психически больной, нежели был Гитлер. Путин сумел настроить против себя весь мир. Он настолько чокнутый, что переплюнул даже Гитлера в тысячу раз. Путин относится к украинцам и белорусам, как Гитлер – к евреям, а ко всему миру – как к неполноценным людям. Путина распирает ненависть ко всему миру. У него в друзьях остаются только Венесуэла, КНДР и ещё несколько подобных стран.

Мы не должны останавливать справедливую войну только потому, что у Путина есть ядерная бомба. Пусть Путин засунет себе эту ядерную бомбу в одно место…

Вопрос: Зачем Россия стирает в порошок некоторые города Украины (Мариуполь, Волноваха, Харьков, Чернигов, Ахтырка, Буча, Ирпень и т.д.)? В чем смысл этих действий? Если до войны Россия еще могла рассчитывать, что кто-то из украинцев ей будет рад, то теперь ее ненавидит каждый украинец, и, захвати она новые территории, она получит такое партизанское движение, что жизни ей тут не будет... Где логика действий россиян?

Юрий Касьянов: Вы задаёте абсолютно справедливый вопрос, ответ на который сейчас ищут многие. Но в действиях Путина и России нет смысла искать логику.

В российском имперском сознании прекрасно уживаются "освобождение украинцев от националистов" и "убийство украинцев как националистов". Они точно так же освобождали от чеченских боевиков собственные села. Вспомните, как Басаев проводил рейды… Они просто уничтожали село под ноль, так же они зачищали Грозный, дважды стирая его с лица земли и называя это борьбой с терроризмом.

Мы имеем дело с людьми, которые совершенно далеки от гуманизма. Я даже не говорю о свободе совести, вероисповедания и т.д., что свойственно украинцам, для нас это неотъемлемые вещи. В России люди абсолютно свободны от общечеловеческих ценностей, не ценят человеческую жизнь, не ценят право выбора. Они радуются только новому мощному оружию: "о, у нас создана новая мощная бомба!", "о, у нас создан новый мощный танк!". Россия уже давно создает только то, что убивает.

Россия – это орда. Это худшие орки, и они пришли на нашу землю с плакатами "мы вас освобождаем", хотя их освобождение сводится к изнасилованиям и убийствам.

Впрочем, нас не должно это волновать. Мы просто должны их уничтожать за все то, что они делают в Украине. Это единственное, что может спасти нас и весь мир.

Юрий Касьянов / УНИАН

Serzh_T: Какими вам видятся сценарии дальнейшего возможного развития событий в войне России и Украины, когда и чем она может закончиться? Оптимистичный, пессимистичный и реалистичный сценарии...

Юрий Касьянов: Пессимистичный сценарий предполагает навязывание нам Западом мира с Россией. Этот сценарий будет значить продолжение войны, ещё более страшной, нежели сейчас, причем в самые короткие сроки, а также потерю Украиной суверенитета, свободы и целостности.

Оптимистичный сценарий предусматривает, что проснётся здоровая часть российского общества, наберется смелости выйти на улицы, изменится парадигма российского сознания, и в России сменится власть. Не исключено, что это произойдёт в результате войны, как это случилось в 1917 году.

Россия может быть другой – была же в 1991 году другая Россия, ельцинская: именно она остановила тогда ГКЧП и подарила Украине независимость. В 1991 году Украина свою независимость не окропила кровью, а сейчас это произошло. Теперь мы имеем полное право говорить о том, что мы свободная нация, самая боеспособная и самая сплочённая.

Мрак путинской России должен когда-то закончится. Я верю в то, что Россия изменится, как в своё время изменилась нацистская Германия и превратилась в демократическую страну. Это долгий путь, но он возможен.

Реалистичный сценарий заключается в том, что мы погоним орков дальше и заставим их уйти из нашей страны. Мы ослабим Россию настолько, что переговоры мы будем вести не просто с позиции силы, а на правах народа, победившего зло. Мы не будем торговать Донбассом или Крымом. Мы не будем торговаться о прокачке газа. Мы не будем даже обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО. (Хотя, честно говоря, я сам против НАТО и считаю его разжиревшей организацией, а также убежден, что Украине никакое НАТО не надо – мы сами кого угодно защитим, себя уж точно.)

Этот сценарий наиболее реалистичный. Мы уже завоевали одну победу в этой борьбе, но можем сделать гораздо больше, у нас есть силы.

Главред: Когда может закончится война в случае реалистичного сценария, о котором вы говорите?

Юрий Касьянов: Я думаю, что "вторая сильнейшая армия в мире", то есть российская, в лучшем случае продержится еще 2-3 месяца, в худшем для России варианте – месяц. После этого российская армия не просто начнёт оставлять позиции вокруг Киева, а побежит отовсюду, бросая технику и спасая свои шкуры.

Нам нужно закончить всё до 9 мая и провести парад победы на Крещатике.

Roman: Насколько, по-вашему, велик риск, что Украина превратится в серую зону на долгие-долгие года, на территории которой будут выяснять отношения Запад и Россия? Каково наше место и роль в глобальной игре?

Юрий Касьянов: Такого риска нет. Украина никогда не будет "серой зоной". На территории нашей страны никто не будет выяснять отношения. Ни Запад с Россией, ни кто-либо другой. Никакой Боснии и Герцеговины здесь не будет. Здесь с Россией воюем мы, мы её побеждаем и обязательно победим уже в ближайшее время. Это неизбежно.

А Запад ещё должен будет к нам прийти просить прощения за то, что слишком мало помогал Украине – людям, которые жертвовали своими жизнями, защищая задницы всего западного мира.

Во Время второй мировой войны мы видели другое – тогда была создана реальная антигитлеровская коалиция, и ресурсы всех стран были брошены на то, чтобы противостоять "коричневые чуме". Сейчас ничего подобного не происходит: Запад, с одной стороны, даёт Украине оружие, а с другой – договаривается с новым Гитлером о ценах на газ. Это какой-то нонсенс, за который Западу придётся долго-долго извиняться.

Иногда мне пишут люди из западных стран и говорят, мол, "вы знаете, мы в этом году даже отказались от отпуска на Багамах, потому что много помогаем Украине". Меня просто тошнит от подобных слов! Украинцы потеряли близких, потерял и дома, каждый день воюют, ползают брюхом по земле, а на Западе страдают, что от отпуска отказались… Но ведь Украина защищает и их тоже, но они этого не понимают.

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Julia: Вопрос по поводу партнеров Украины. Какие страны заинтересованы в скорейшем завершении войны в Украине и почему, а каким, наоборот, выгодно ее затягивание и почему? Очень много говорят о США, что, мол, им выгодно, чтобы война длилась дольше, потому нам не стоит рассчитывать на поставки более серьезных вооружений (в частности, наступательных), на "закрытое небо", на помощь даже старыми советскими самолетами или ПВО. Насколько справедливы такие оценки?

Юрий Касьянов: Не могу назвать ни единой страны, которой была бы выгодна война в Украине. Даже России она уже невыгодна, потому что РФ её проигрывает. И я считаю бредом то, что Соединённые Штаты заинтересованы в длительной войне, потому что она ослабляет Россию. Штатами управляют не дураки, и они знают, что любая война ослабляет не только воюющие, но и другие страны тоже. Ведь им придётся вкладываться в восстановление Украины.

Да и степень ослабления России тоже имеет границы. Никому на Западе не нужна бедная-несчастная страна с ядерной бомбой. В свое время весь мир помогал Советскому Союзу, когда тот попал в жёсткий кризис в 80-90-х годах, помогал и после развала Союза России, Беларуси, Украине, Казахстану и всем остальным справиться с экономическим кризисом, даже давал деньги на оборону.

В России в результате войны с Украиной может появиться огромное количество бедных, голодных и обездоленных людей, имеющих доступ к ядерному, химическому и биологическому оружию. А это будет представлять угрозу для всего мира. Поэтому никто не заинтересован в ослаблении России до такой степени, чтобы она развалилась на части, а оружие расползлось, оказавшись в непонятно каких руках. Ведь и Украина лишилась ядерного оружия потому, что Запад был заинтересован в существовании единого центра управления ядерным оружием. Вот только тогда никто не думал, что у власти в РФ окажется Путин, и что Россия, которая должна была грамотно распоряжаться ядерным оружием, станет грозить им всему миру.

Распадающаяся на части страна с ядерным оружием, в которую может превратиться Россия в результате войны – это ещё страшнее, чем Путин.

Запад просто не может хотеть ослабления России до такой степени, чтобы это угрожало мировой безопасности. Также Запад не хочет, чтобы Украина была разрушена этой войной настолько, чтобы ее восстановление затянулось на многие десятки лет, а украинские беженцы жили бы всё это время в западных странах. Беженцев из Украины уже очень много – 4 млн человек. И Запад заинтересован в том, чтобы эти люди вернулись домой, так как никто не хочет кормить украинцев, поскольку всё это создаёт нагрузку на западные страны.

дід панас: Насколько сегодня мир близок к третьей мировой войне? Достаточно ли у России ресурсов, чтобы пойти войной против всего мира или развязать войну против еще хотя бы одной страны – Польши или одной из стран Балтии?

Юрий Касьянов: Когда идёт речь о третьей мировой войне, подразумевается война с массированным применением ядерного оружия. Безусловно, у России хватит ресурсов, чтобы уничтожить весь земной шар несколько раз, и она постоянно этим хвастается. Ядерных боеголовок в РФ достаточно, чтобы расколоть Землю на части и забыть о существовании человеческой цивилизации навсегда.

Для осуществления каких-либо сухопутных операций или вторжения российских войск, например, в Литву, Латвию, Эстонию или Польшу, у России недостаточно сил. Сейчас это вообще невозможно. Она не сможет завоевать Украину и пойти дальше – на это у России нет никаких ресурсов. Нет у неё ресурсов и для войны с Японией за Курильские острова. А уж тем более нет у неё ресурсов для войны с США.

Украинцы показали своим примером, доблестью и волей, что российская армия вообще не боеспособна. Это армия рабов, "совка". Это просто механизированная громада, орда. На деле оказалось, что армия РФ небоеспособна ни черта.

Так что ядерная война, которая может завершиться гибелью всего человечества, вполне возможна, но этот сценарий нужно рассматривать только с точки зрения психического состояния Путина.

Всегда советские и американские руководители очень трепетно относились к возможности начала ядерной войны и старались снизить градус, чтобы избежать этого. Плюс никто никогда не принимал решение единолично, всегда были политбюро, где заседали какие-то старцы… В России же один диктатор, псих, сидящий в бункере, вполне может нажать на ядерную кнопку. Да, в РФ есть ещё несколько человек, от которых зависит применение ядерного оружия, но всё это шестёрки Путина.

В данном случае мир ничего не может с этим поделать, кроме как убить эту тварь. Никаких других вариантов снизить степень угрозы нет.

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Иван К.: Насколько вероятен, с вашей точки зрения, сценарий дворцового переворота в России и заговора "табакерочников"? Ведь для всех это был бы идеальный вариант...

Юрий Касьянов: Я считаю маловероятным сценарий дворцового переворота в России хотя бы потому, что у Путина нет дворца и вельмож. Когда устраняли Берию после смерти Сталина, роль "дворца" сыграли политбюро, ЦК КПСС и армия. Когда устраняли Хрущева, сыграли свою роль функционеры и партийные работники.

У Путина всё иначе. У него есть примерно 500 верных псов его охраны, которые выполняют любой его приказ, но нет дворца и вельмож.

Вспомните заседание Совбеза РФ перед войной, где рассматривался вопрос Донбасса и где выступали нарышкины, пупышкины и прочие шестёрки. Это – явно не вельможи. А Путин – это даже не царь Николай II, который был куда более демократичен, это не царь Александр I или Александр II. Это даже не Чингисхан, который опирался на элиту родов войска.

Путин – это просто псих, который подчинил себе Россию примитивными пропагандистскими лозунгами, которые запали в душу "глубинного народа". И теперь этот народ хочет, чтобы Россия была от края до края, от моря до моря, самая сильная и с массой ядерных боеголовок. При этом псих живёт отдельно, народ отдельно, и никакого дворца нет.

Потому переворот в России невозможен.

Единственная надежда на то, что лучшие люди России наконец очнутся. А ведь там есть такие, которые искренне переживают за Украину. Они могут выйти против этого мрака и не побоятся пойти под пули. Это самый оптимистичный сценарий, при котором война быстро закончится.

Данило: Что ждет Путина – Гаага, дальнейшее правление, концерт Кобзона, другое?

Юрий Касьянов: Не могу точно ответить на этот вопрос. Чтобы была Гаага, на это должна быть воля всего западного мира и нашего руководства. Они должны стремиться устроить нюрнбергский процесс. Пока ничего похожего не видно.

Я думаю, Путина ждёт одно – сук, на котором мы его повесим. Если, конечно, это удастся сделать – слишком уж много людей мечтают добраться до его шеи и разорвать на части. Потому боюсь не получится провести показательную экзекуцию этой тварюки – слишком большая конкуренция.

От Гитлера осталось обгоревшие тела, а от Путина, боюсь, не останется даже одного зуба.

Tetiana: Хочу спросить о ваших личных впечатлениях, опыте, увиденном. Чем вас лично поразила эта война, чем удивила, что в поведении "освободителей" стало шоком или неожиданностью? Вы были тем человеком, который все время призывал не медлить и готовиться к неизбежной война с Россией, но ожидали ли вы, что война тех, хто постоянно называл себя нашим "братским народом", будет настолько жесткой и кровавой?

Юрий Касьянов: Я не впервые на войне, а с 2014 года. Поэтому я вполне ожидал, что война с Россией будет жестокой и кровавой. Но я не ожидал того, что Россия будет так рьяно воевать с гражданским населением.

Я видел случаи расстрела мирных колонн, которые вывозили женщин и детей. Я видел, как убивали бабушек, дедушек, детей. Сейчас уже известно, что в Украине за время войны погибло больше 140 детей, но эту цифру можно смело умножать на пять. Потери мы сможем посчитать только после полного прекращения войны и освобождения захваченных территорий. Мирных украинцев погибло значительно больше, чем мы сейчас знаем.

Никак не ожидал, что Россия будет так яростно воевать с украинским населением. Даже гитлеровская Германия не творила такого ужаса, садизма и беззакония, которые творят российские войска. Когда Германия зашла в Украину, она старалась опереться на мирное украинское население и противопоставить себя большевикам, потому говорила об освобождении Украины. Если немцы ловили партизан, они устраивали показательный суд: оглашали приговор, вешали на шею табличку "партизан", а потом расстреливали иди вешали.

Россияне же расстреливают мирных украинцев просто так. Например, я проезжал на машине мимо человека, которого просто взяли и застрелили. Переходила женщина дорогу – её взяли и убили. Просто спонтанно кому-то захотелось убить.

Я не ожидал, что настолько деградировала военная машина бывшего Советского Союза. Я и сам заканчивал военное училище при Союзе и начинал военную службу ещё при Союзе. И я не понимаю российскую армию… Нас так не учили – нас не учили убивать гражданских! Это полнейшая деградация. Армия превратилась в орду.

Ещё я просчитался в одном. Я думал, что ВСУ не выдержат такого натиска сразу, поэтому готовился к партизанской войне, делал закладки в Киеве и не только, готовился воевать в городах. Но к концу первого дня я увидел, что наша армия держит удар. И я понял, что не в городах нужно воевать, а на фронте. Не в Киев нужно ехать, а вступать в бой там, где ты есть.

Я был уверен, что мы победим, но я думал, что путь к победе будет более долгим. Партизанская война может растянуться на месяцы, годы. Но уже через неделю я понял, что мы побеждаем, даже несмотря на то, что было очень тяжело. Я видел, что противник нас боится, а страх противника – это главное.

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Smilik: Жители российского Белгорода могли наблюдать яркий салют недавно на складе боеприпасов, а может ли случайна ракета, которая заблудилась, случайно попасть, например, в Крымский мост? Сложно представить себе уровень истерики у тех, кто так этим мостом гордился.

Юрий Касьянов: Не думаю, что взрывы на складах боеприпасов в Белгороде – это наша заслуга. Хотя, возможно, я чего-то не знаю, и, на самом деле, это ВСУ нанесли удар по складам.

Всё-таки скорее это начались какие-то внутренние процессы в России. Если бы это была наша заслуга, то таких примеров было бы гораздо больше, и мы бы знали, что постоянно наносим удары по российской территории. Но этого нет. По-моему, мы просто порой выдаем желаемое за действительное.

Почему мы не наносим удары по российской территории, почему до сих пор стоит Крымский мост? Мы вполне могли бы его уничтожить – был же уникальный случай, когда мы баллистической ракетой уничтожили большой десантный корабль "Саратов". Точно так же мы могли бы, потратив две-три ракеты, уничтожить этот чёртов Крымский мост.

Почему это не происходит? Я бы очень хотел, чтобы война перебросилась на российскую территорию, чтобы россияне тоже ощутили, что такое война, потому что у нас гражданских гибнет куда больше, чем военных, и разрушается инфраструктура. Я бы хотел, чтобы российское общество всё это ощутило. Но украинская армия таких ударов по территории РФ не наносит, и сейчас никто не может сказать, что мы напали на Россию – наоборот, Россия для всех стопроцентная агрессор. Поэтому мы можем обойтись на этом этапе без ударов по Крымскому мосту, который мы, безусловно, могли бы разрушить ракетами и другими способами. Точно так же сейчас есть разные варианты уничтожить авиацию России на их аэродромах. Проверьте у нас есть силы, которые могут это сделать и без всяких ракет. Даже Кремль и находится под угрозой…

Однако если мы предпримем какие-то действия, российская пропаганда тут же начнёт раскручивать истерику по поводу того, что на Россию напали. А этот лозунг будет консолидировать российское общество. И в глазах российского общества эта война будет выглядеть более справедливой. Пока что они помнят, что это они первые напали.

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Анатолий К.Н.: Чего добился Путин для России за месяц войны в Украине, какая судьба ждет РФ? Сумеет ли она сохраниться в ее нынешних границах?

Юрий Касьянов: Тут вопрос не в России, а в том, какова будет судьба Путина. Мы имеем дело с уникальным случаем, когда роль личности в истории просто зашкаливает. Этот псих покорил сознание целого народа и пытается навязать свою волю всему миру. Если Путин сдохнет – то ли от своей онкологии, то ли мы его повесим на воротах Кремля, у России будут хорошие перспективы. Но ей придётся очень долго извиняться и замаливать свои грехи перед Украиной. Вот только мёртвых не вернёшь.

А потом Россию ожидает судьба Германии, которая очеловечилась, избавилась от нацизма и вошла в семью свободных европейских народов.

Я не рассчитываю на развал России, потому что нам не надо, чтобы бегали орды с атомной бомбой. Украине нужен надёжный сосед. Германия и Франция тоже много раз воевали, как и Англия с Францией, а теперь это единое европейское сообщество. Нам тоже на востоке и на севере нужны надёжные соседи.

Но главным фактором нашей безопасности и гарантом нашей свободы всегда будет украинская армия. Я думаю, что уже ни у кого не осталось сомнений, что только наша армия и наша силовые структуры – это главное, что у нас есть.

Нам нужен надёжный адекватный сосед – нужно, чтобы Россия пошла по демократическому пути развития, чтобы она не развалилась на части, и чтобы орды с ядерным оружием постоянно не тревожили нас, заставляя наших парней напрягаться и гибнуть за Украину. Нам это не надо. Нам нужно, чтобы Россия в итоге стала новой денацифицированной Германией. После смерти Путина такой должна стать Россия.

Однако, пока не сдохнет эта тварь, я не вижу никаких путей, чтобы Россия изменилась.