РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине

Кратко:
- Россияне захватили Мартыновку и Малую Локню на Курщине
- Российская армия вклинилась на 500-700 м в сторону Сумской области
- Дорога Юнаковка - Суджа находится под контролем врага
Российские войска продолжают наступать в Курской области. Враг захватил населенные пункты Мартыновка и Малая Локня вместе с прилегающими территориями. Об этом сообщил проект DeepState.
"К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас - это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", - отметили аналитики.видео дня
Кроме того, как рассказал Общественному украинский боец, который воюет в Курской области РФ, российская армия вклинилась на 500-700 метров от государственной границы между селами Журавка и Басовка в Сумской области. По его словам, такое продвижение врага было зафиксировано по состоянию на вечер 8 марта.
"Дорога Юнаковка - Суджа (обеспечивает поставки плацдарма ВСУ в Курской области - ред.) под контролем врага. Чуть ли не каждые 5 минут пролетают российские FPV-дроны, которые работают на новых частотах. Наши артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного. Нет возможности подвезти беспилотники, боекомплект", - сказал военный.
Также он отметил, что ночью в небе постоянно действуют пять экипажей российских БпЛА, которые ведут тактику "свободной охоты". Враг использует дроны с оптоволоконным управлением, которыми уже уничтожено три моста.
Ситуация в Курской области - последние новости
Как сообщал Главред, ситуация на Курщине и границе с Сумщиной обостряется: российские войска активизировали наступательные действия и пытаются проникнуть на территорию Украины небольшими группами. Россияне закрепляются в Новеньком и продвигаются к Басовке, что грозит перекрытием путей снабжения. В боях участвуют военные КНДР.
Также Генштаб ВСУ опроверг информацию о массированном прорыве российских войск на Сумщине - ситуация остается под контролем. В районах Новенького и Журавки действуют только ДРГ противника, которые постепенно уничтожаются.
Кроме этого, украинские десантники уничтожили группу российских спецназовцев, которые пытались продвинуться по газопроводу в направлении Суджи (Курская область). По врагу нанесли ракетные и артиллерийские удары, использованы беспилотники. Потери оккупантов значительные, сообщили в Генштабе.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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