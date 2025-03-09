РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине

Российские войска продолжают продвигаться в Курской области, рассказали в DeepState.

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Россияне захватили два населенных пункта в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скрыншот карты DeepState, 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Россияне захватили Мартыновку и Малую Локню на Курщине

Российская армия вклинилась на 500-700 м в сторону Сумской области

Дорога Юнаковка - Суджа находится под контролем врага

Российские войска продолжают наступать в Курской области. Враг захватил населенные пункты Мартыновка и Малая Локня вместе с прилегающими территориями. Об этом сообщил проект DeepState.

"К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас - это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", - отметили аналитики. видео дня

Кроме того, как рассказал Общественному украинский боец, который воюет в Курской области РФ, российская армия вклинилась на 500-700 метров от государственной границы между селами Журавка и Басовка в Сумской области. По его словам, такое продвижение врага было зафиксировано по состоянию на вечер 8 марта.

"Дорога Юнаковка - Суджа (обеспечивает поставки плацдарма ВСУ в Курской области - ред.) под контролем врага. Чуть ли не каждые 5 минут пролетают российские FPV-дроны, которые работают на новых частотах. Наши артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного. Нет возможности подвезти беспилотники, боекомплект", - сказал военный.

Также он отметил, что ночью в небе постоянно действуют пять экипажей российских БпЛА, которые ведут тактику "свободной охоты". Враг использует дроны с оптоволоконным управлением, которыми уже уничтожено три моста.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, ситуация на Курщине и границе с Сумщиной обостряется: российские войска активизировали наступательные действия и пытаются проникнуть на территорию Украины небольшими группами. Россияне закрепляются в Новеньком и продвигаются к Басовке, что грозит перекрытием путей снабжения. В боях участвуют военные КНДР.

Также Генштаб ВСУ опроверг информацию о массированном прорыве российских войск на Сумщине - ситуация остается под контролем. В районах Новенького и Журавки действуют только ДРГ противника, которые постепенно уничтожаются.

Кроме этого, украинские десантники уничтожили группу российских спецназовцев, которые пытались продвинуться по газопроводу в направлении Суджи (Курская область). По врагу нанесли ракетные и артиллерийские удары, использованы беспилотники. Потери оккупантов значительные, сообщили в Генштабе.

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