У РФ 'очень большие' потери в Судже: Генштаб ВСУ раскрыл ситуацию на Курщине

Информация о массированном прорыве российских войск в Сумской области не соответствует действительности, рассказали в Генштабе.

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Генштаб рассказал о боях на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот карты DeepState

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Массированного прорыва россиян на Сумщине нет

В Судже россияне несут значительные потери

Ситуация в Курской области остается под контролем командования

Информация о массированном прорыве российских войск на Сумщине не соответствует действительности, ситуация в Курской области остается под контролем украинского командования. В Судже россияне несут значительные потери. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в комментарии УП.

"В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются", - отметили в пресс-службе Генштаба.

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На Курском направлении продолжаются интенсивные бои, но ситуация остается под контролем украинского командования. Наибольшие штурмовые действия со стороны российских войск были зафиксированы на направлениях Коренево-Суджа, а также на направлениях Новоивановка, Малая Локня и южнее Суджи.

"Кроме того, сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие", - рассказали в Генштабе.

По данным командования, в боевых действиях участвуют подразделения морской пехоты России, в частности 177-й полк и 810-я бригада, подразделения воздушно-десантных войск и кадыровцы из батальона "Ахмат". Также на стороне РФ воюют наемники из КНДР численностью до двух батальонов.

"Наше командование видит всю полноту картины и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны. Для стабилизации обстановки задействованы резервы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Благодаря этим решениям подразделения противника понесли значительные потери", - добавил Генштаб ВСУ.

Суджа - что известно о городе / Главред - инфографика

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, ситуация в Курской области за последние дни осложнилась, но украинское командование не планирует выводить войска. По информации источников, сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации и планируются контрдействия.

Агрессор пытается перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение. Ширина украинского плацдарма в области уменьшилась до 11 км.

Также информация о массовом прорыве российских войск через границу в Сумской области не соответствует действительности, отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО

Как сообщал Главред, в районе Суджи наступают преимущественно войска КНДР, которые несут наибольшие потери. Одну из штурмовых групп северокорейцев украинские военные накрыли артиллерийским огнем.

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