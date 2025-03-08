Военные КНДР наступают в районе Суджи: в DeepState рассказали о ситуации

Силы обороны накрыли артиллерийским огнем одну из штурмовых групп противника.

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Северокорейские военные в районе Суджи несут самые большие потери - аналитики / Коллаж: Главред, фото: KCNA, DeepState

Что происходит в Курской области:

В районе Суджи наступают преимущественно военные КНДР

Войска КНДР несут самые большие потери

Оккупанты пытались зайти в тыл ВСУ, но результат неизвестен

В районе подконтрольного Силам обороны Украины города Суджа проводят наступление преимущественно северокорейские военные. Именно они несут самые большие потери. Одну из таких штурмовых групп украинские войска накрыли огнем артиллерии.

"На самом деле ка**пские пропагандисты хотят на чужом горбу выехать, ведь основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат, и именно они несут самые большие потери. На кадре сигнатуры значительной группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь артиллерии", - сообщили в DeepState. видео дня

Кратко о Судже / Инфографика: Главред

Оккупанты пытались попасть в тыл позиций ВСУ

Кроме того, аналитики подтвердили, что утром 8 марта оккупанты пытались использовать трубу, чтобы попасть в тыл украинских войск в Курской области.

"Но как на самом деле это закончилось - нам неизвестно пока", - подчеркивается в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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Как сообщал Главред, журналисты The Telegraph ранее заявили, что 10-тысячная группировка Сил обороны Украины в районе Суджи оказалась под угрозой окружение. Продвижение россиян может быть связано с паузой США в предоставлении украинцам разведывательных данных.

Сейчас нет угрозы окружения Сил обороны в Курской области, сказали источники РБК-Украина. Командование работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию. Пока нет планов по выводу украинских войск из Курщины.

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, говорится в материале New York Post. Войска РФ могли воспользоваться ситуацией с отказом Штатов предоставлять Украине разведывательные данные, для прорыва украинской обороны.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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