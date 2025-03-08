Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

Алексей Тесля
8 марта 2025, 09:43
122
Российское продвижение может быть связано с отключением от американских разведывательных данных.
Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине
ВСУ продолжают бои на Курщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Захид", росСМИ

Российская армия сумела продвинуться в Старой Сорочине и Новой Сорочине Курской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

"Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", - говорится в сообщении.

видео дня
Screenshot
/ DeepState

Что происходит в Курской области

В свою очередь The Telegraph пишет об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Не исключается, что российское продвижение может быть связано с отключением от американских разведывательных данных.

"Российское продвижение по ключевому пути произошло вскоре после того, как США прервали обмен разведданными с Украиной. Ограничив наблюдение, США позволят россиянам действовать более свободно и планировать нападения без ведома Украины, считают эксперты", - говорится в статье.

Источники в украинской разведке сообщили журналистам, что практически все разведданные от США были остановлены. Подчеркивается, что значительное количество северокорейских войск было использовано в наступлении.

Теперь Украина рассматривает возможность ухода из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь. "Мы хотим избежать потерь. Страх перед окружением реален", - сказали военные ВСУ изданию.

Газета напоминает, что оставшиеся вблизи российской границы украинские войска соединены коридором длиной около одного километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Суджа - что известно о городе
/ Главред - инфографика

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель. Российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа.

Как сообщал Главред, 20 февраля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ пытаются уничтожить логистику Сил обороны в Курской области. Враг достиг определенных успехов.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState поместили село Новенькое в серую зону.

Больше новостей:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Штормить будет не по-детски: на выходные Украину накроет красный пик магнитной бури

Штормить будет не по-детски: на выходные Украину накроет красный пик магнитной бури

10:33Синоптик
Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

09:49Война
Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

09:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Еще одна тайна раскрыта: почему в СССР корпуса телевизоров были из дерева

Еще одна тайна раскрыта: почему в СССР корпуса телевизоров были из дерева

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

Последние новости

10:53

Рак: Даша Малахова сделала признание о своем здоровье

10:52

Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиакаВидео

10:33

Штормить будет не по-детски: на выходные Украину накроет красный пик магнитной бури

10:33

Грызуны: что случилось с парой голливудских актеров, найденных мертвыми

09:49

Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
09:43

Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

09:20

Бывшая Остапчука рассказала, как будет делить их общий дом

08:50

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Россия уже "отыгрывается" на Украине

08:37

Встреча делегаций Украины и США: Сибига сообщил о важном разговоре с Рубио

Реклама
08:10

Зачем Трамп начал подражать Гитлерумнение

07:35

РФ ударила по Доброполью: десятки погибших и раненых, много разрушенийФото

07:10

Кто похититель детей: загадка для самых сообразительных, ответ надо дать за 5 секунд

06:10

Акулий тест и Дональд Трампмнение

05:44

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

04:30

Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз

03:40

Черенки не будут загнивать: как правильно размножить пеларгонию в воде

03:01

Японцы поделились уникальным методом мытья полов: секрет в 1 ингредиенте

02:30

Альтернатива НАТО: прогноз создания нового оборонного союза в Европе

01:32

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

01:30

Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

Реклама
00:25

"Молниеносная" атака: россияне пошли на штурм Сумской области

00:06

Больше, чем просто "H": что на самом деле означает логотип HyundaiВидео

07 марта, пятница
23:30

Одесса пылает - россияне массово атаковали город

23:21

Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

22:39

Роскошная Ева Мендес показала, какое должно быть тело в 51 год

22:33

У Трампа сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

22:00

Лолита Милявская проигрывает битву: предательницу опустили в Казани

21:43

Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюмВидео

21:43

Мистические места Украины - истории, заставляющие дрожать

20:43

Начался дефицит: цены на популярный овощ уже подняли на 25%

20:29

Результат удивит небывалым урожаем: чем обработать землю перед посевом семян

20:14

"Мне больно и страшно": победительница Холостяка сообщила о драме в отношениях

20:12

"Готовим встречу": Зеленский заявил о наиболее интенсивной работе с Трампом

19:33

Путин готов согласиться на перемирие: Bloomberg узнал условия

19:31

Трамп после прилета 67 ракет по Украине - "Я верю Путину"

19:26

Как на самом деле делают кунжут: чем белый отличается от черного

19:10

Что будет обсуждать Украина и США в Саудовской Аравии?мнение

18:48

Ситуация на Курщине критическая, россияне рвутся в Сумскую область, - DeepState

18:41

Как избавиться от выгорания экрана: удивительно простой и эффективный способ

18:32

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Реклама
18:30

"Уже завязал": предательница Королева вскрыла правду о своем муже-путинисте

17:46

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

17:36

Что нельзя сажать возле дома: какое растение грозит накликать беду

17:33

Украина имеет доступ к спутниковым снимкам Maxar, но есть нюанс - Defense Express

16:49

Впервые за долгое время: ВСУ близки к освобождению крупного города

16:27

Доллар ушел в крутое пике: сколько будет стоить валюта 10 марта

16:24

ТОП-3 знака зодиака, которые с годами становятся только красивее

16:09

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

16:02

Трамп еще может выполнить обещание и завершить войну за 24 часа - Келлог

15:57

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ееВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять