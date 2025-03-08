Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

Российское продвижение может быть связано с отключением от американских разведывательных данных.

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ВСУ продолжают бои на Курщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Захид", росСМИ

Российская армия сумела продвинуться в Старой Сорочине и Новой Сорочине Курской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

"Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", - говорится в сообщении.

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/ DeepState

Что происходит в Курской области

В свою очередь The Telegraph пишет об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Не исключается, что российское продвижение может быть связано с отключением от американских разведывательных данных.

"Российское продвижение по ключевому пути произошло вскоре после того, как США прервали обмен разведданными с Украиной. Ограничив наблюдение, США позволят россиянам действовать более свободно и планировать нападения без ведома Украины, считают эксперты", - говорится в статье.

Источники в украинской разведке сообщили журналистам, что практически все разведданные от США были остановлены. Подчеркивается, что значительное количество северокорейских войск было использовано в наступлении.

Теперь Украина рассматривает возможность ухода из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь. "Мы хотим избежать потерь. Страх перед окружением реален", - сказали военные ВСУ изданию.

Газета напоминает, что оставшиеся вблизи российской границы украинские войска соединены коридором длиной около одного километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

/ Главред - инфографика

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель. Российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа.

Как сообщал Главред, 20 февраля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ пытаются уничтожить логистику Сил обороны в Курской области. Враг достиг определенных успехов.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState поместили село Новенькое в серую зону.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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