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Над ВСУ нависла угроза: враг прибегает к опасной тактике на Курщине

Марина Фурман
20 февраля 2025, 22:42
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Оккупанты охотятся на логистику украинских бойцов на Курском направлении.
Курск, армия РФ
Россияне хотят уничтожить логистические пути ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

  • Враг пытается уничтожить логистику ВСУ на Курщине
  • Российская армия оккупировала Свердликово в Курской области

Российские оккупанты активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область. Захватчики осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине". Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

В сообщении говорится, что самый опасный участок - Писаревка-Юнаковка. На этом участке враг использует FPV-дроны и артиллерию.

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"Для врага возникает очевидная и уже привычная цель - логистика. К сожалению, они достигли в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются достичь этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо. Надеемся, на это обратят внимание и будут принимать необходимые меры...", - написали в DeepState.

Кроме того, аналитики сообщили, что враг полностью оккупировал Свердликово и продолжает давить на западной части территории Курской группировки Сил Обороны.

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Как писал Главред со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

Кроме того, аналитики ISW в отчете утверждали, что российская власть пытается сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области. Вероятно, к таким действиям оккупанты прибегают из-за опасений давления Запада, который предлагает обменять Курскую область на временно оккупированные территории Украины.

Также в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Стало известно, что украинские подразделения закрепились на юго-востоке от Суджи и осуществили механизированные атаки вблизи населенных пунктов Русская Конопелька и Фанасеевка.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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