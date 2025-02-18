ВСУ находятся в 'мешке': офицер предупредил об опасном окружении подразделений

О чем речь:
- Армия России штурмует Улаклы и Дачное
- Оккупанты пытаются взять украинских военных в кольцо
Мониторинговый проект DeepState подтвердил продвижение россиян в районе Улаклов, Андреевки и Бурлацкого. Как заявил старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП Денис Бобков, оккупанты пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы на юге Донецкой области.
"Враг пытается окружить подразделения, которые находятся в этом "мешке". Конечно руководство и бригады, и оперативно-тактической группировки "Угледар" вносит коррективы, принимаются решения для устранения врага из вышеупомянутых населенных пунктов. Пока нам это удается. Враг не закрепился там какими-то массовыми группами. Поэтому шанс на его выбивание из этих населенных пунктов довольно высокий", - сказал Бобков в эфире Киев24.видео дня
Бобков отметил, что агрессор прикладывает максимальные усилия, чтобы атаковать пехотными группами с прикрытием бронированной техникой.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред со ссылкой на отчет Института изучения войны(ISW), Россия требует новых территориальных уступок от Украины. По словам оккупантов, Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные территории и должна уступить еще часть своих регионов.
В то же время ВСУ имеют некоторые успехи на фронте. Недавно защитники разгромили вражескую пехоту на Покровском направлении. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары еще на подходах к нашим позициям.
Также в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте. Враг активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.
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Кто такой Денис Бобков?
Денис Боб ков - старший офицер отделения коммуникации 37-й отдельной бригады морской пехоты (37 ОБрМП) Вооруженных сил Украины. Он известен своими комментариями относительно ситуации на фронте, в частности на Покровском и Донецком направлениях.
Бобков неоднократно отмечал тактику российских войск, которые используют бронированную технику вместе с пехотными группами, а также их попытки окружить украинские подразделения.
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