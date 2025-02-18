Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ находятся в "мешке": офицер предупредил об опасном окружении подразделений

Даяна Швец
18 февраля 2025, 11:16
314
Сейчас принимаются активные решения для устранения врага из населенных пунктов.
ВСУ находятся в 'мешке': офицер предупредил об опасном окружении подразделений
Россияне поставили себе цель окружить ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем речь:

  • Армия России штурмует Улаклы и Дачное
  • Оккупанты пытаются взять украинских военных в кольцо

Мониторинговый проект DeepState подтвердил продвижение россиян в районе Улаклов, Андреевки и Бурлацкого. Как заявил старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП Денис Бобков, оккупанты пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы на юге Донецкой области.

"Враг пытается окружить подразделения, которые находятся в этом "мешке". Конечно руководство и бригады, и оперативно-тактической группировки "Угледар" вносит коррективы, принимаются решения для устранения врага из вышеупомянутых населенных пунктов. Пока нам это удается. Враг не закрепился там какими-то массовыми группами. Поэтому шанс на его выбивание из этих населенных пунктов довольно высокий", - сказал Бобков в эфире Киев24.

видео дня

Бобков отметил, что агрессор прикладывает максимальные усилия, чтобы атаковать пехотными группами с прикрытием бронированной техникой.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на отчет Института изучения войны(ISW), Россия требует новых территориальных уступок от Украины. По словам оккупантов, Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные территории и должна уступить еще часть своих регионов.

В то же время ВСУ имеют некоторые успехи на фронте. Недавно защитники разгромили вражескую пехоту на Покровском направлении. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары еще на подходах к нашим позициям.

Также в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте. Враг активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

Больше важных новостей:

Кто такой Денис Бобков?

Денис Боб ков - старший офицер отделения коммуникации 37-й отдельной бригады морской пехоты (37 ОБрМП) Вооруженных сил Украины. Он известен своими комментариями относительно ситуации на фронте, в частности на Покровском и Донецком направлениях.

Бобков неоднократно отмечал тактику российских войск, которые используют бронированную технику вместе с пехотными группами, а также их попытки окружить украинские подразделения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Угледар новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

12:16Украина
Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

11:00Украина
Сценка с избиением работника ТЦК под овации: громкий скандал в киевской школе

Сценка с избиением работника ТЦК под овации: громкий скандал в киевской школе

10:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

Последние новости

12:25

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

12:16

У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

12:09

НАБУ шантажирует фигурантов уголовных дел, чтобы те провоцировали чиновников на взятки - СМИ

12:07

Дети путиниста Филиппа Киркорова срочно покинули РФ - что случилось

11:54

В Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским: в чем подвох

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
11:52

Важные события в ближайшие недели и месяцы: Туск заинтриговал заявлением

11:40

"Прямое попадание": россияне КАБом разнесли центр Золочева под Харьковом

11:34

"Врачи борются за жизнь": украинская актриса в реанимации в критическом состоянии

11:16

ВСУ находятся в "мешке": офицер предупредил об опасном окружении подразделений

Реклама
11:09

Склады оружия Украины и других стран Европы почти пусты - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Быкам - жертвы, Петухам - тревога

11:00

Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

10:45

Сбежал от россиянки: у Тома Круза новая подруга, младше на 26 лет

10:26

Трамп может вывести войска США из Балтии по требованию Путина - Financial Times

10:20

Мадонна снялась в розовой комбинации в редком видео без фильтровВидео

10:19

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

10:14

Сценка с избиением работника ТЦК под овации: громкий скандал в киевской школеВидео

10:00

Долетело всего шесть дронов: ПВО Украины поставило новый рекорд по защите неба

09:24

"Прекрасно решает проблемы": в РФ поют дифирамбы Трампу по встрече в Эр-Рияде

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Реклама
09:20

"У меня свидание": победительница "Холостяка" рассказала о переменах в жизни

09:16

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Какой будет весна 2025: синоптики дали прогноз

08:35

"Ключевой момент": Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине

08:23

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

08:21

"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

08:10

Стали известны новые требования Путинамнение

07:44

В Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожарФото

07:34

Шакиру срочно госпитализировали: что случилось

07:15

Где 3 отличия между рисунками девушки в пустыне: лучшая загадка на внимательность

06:56

Россия требует новых территориальных уступок от Украины: чего хочет Путин

06:10

Украина может воевать без СШАмнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти цифру

05:08

Штраф 75 тысяч евро и даже тюрьма: почему в Германии нельзя ловить рыбуВидео

04:35

"Застуда" или "простуда" - как правильно: ответ многих удивитВидео

03:30

Как сделать синие розы в домашних условиях: нужен лишь один "ингредиент"

03:02

Вкуснее, чем винегрет: рецепт невероятно простого салата из свеклы

02:30

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите 3 скрытых среди цветов лица за 15 сек

02:00

В Украине затягивается почти двухнедельная магнитная буря: когда она закончится

Реклама
01:30

"Два старых шимпанзе": Наташа Королева и Тарзан опозорились на музыкальном шоу

01:16

"Решаются важные вещи": Зеленский поговорил с Макроном, первые подробности

00:29

Зеленский оценил риторику команды Трампа и сделал прогноз о возвращении территорий

00:12

Позитив раскрыл детали, как прошли роды жены: "Я был, все видел"

17 февраля, понедельник
23:51

Зеленский приехал в Турцию: какова цель визита и когда встреча с Эрдоганом

23:23

Киев под атакой Шахедов: в столице поднялся пожар

22:46

У путиниста Киркорова начались крупные проблемы в РФ - что произошло

22:44

Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ

22:44

Зеленский сделал заявление о НАТО и вспомнил крупный провал Трампа и Запада

22:30

Тоня Матвиенко жестко ответила на упреки из-за отношений с женатым Мирзояном

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять