'Ключевой момент': Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине

Макрон объяснил, как сделать так, чтобы прекращение огня не закончилось так же, как Минские соглашения.

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Макрон прокомментировал гарантии безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Какое мнение высказал Макрон:

Существует риск повторения Минских соглашений

Для мира нужно не только прекращение огня, но и надежные гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о прекращении огня в Украине. После саммита с лидерами стран Евросоюза он провел разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с президентом США. Об итогах переговоров лидер Франции написал на своей странице в соцсети X.

По словам Макрона, только при условии прекращения агрессии со стороны России и обеспечения "сильных и надежных" гарантий безопасности для украинцев возможен прочный и долговременный мир.

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"В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения", - подчеркнул он.

Также Макрон выделил "ключевой момент". По мнению главы Франции, для того, чтобы обеспечить Украине гарантий безопасности нужна совместная работа европейцев, американцев и украинцев.

Эммануэль Макрон убежден, что европейцы должны больше инвестировать в свою безопасность и оборону.

"Для этого европейцы хотят ускорить реализацию своей собственной программы по обеспечению суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Работа будет продолжена на основе предложений Европейской комиссии, как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону", - отметил он.

Гарантии безопасностидля Украины / Инфографика: Главред

Участие Европы в окончании войны в Украине - что известно

Как сообщал Главред, после разговора Трампа с Путиным в Париже на саммите экстренно встретились европейские лидеры. По данным СМИ, на встрече присутствовали лидеры Британии, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антонио Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Произошло это на фоне того, как похоже, что лидер США решил запустить переговоры по завершению войны в Украине без участия Евросоюза. По мнению президента Украины, Вашингтон стремится быстро заключить некую "мирную сделку".

После саммита президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора обсуждалась глобальная ситуация и гарантии безопасности для украинского государства.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений. Он выразил убеждение, что безопасность Украины помогает гарантировать безопасность Великобритании.

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