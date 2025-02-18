'Ключевой момент': Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине

Какое мнение высказал Макрон:
- Существует риск повторения Минских соглашений
- Для мира нужно не только прекращение огня, но и надежные гарантии безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о прекращении огня в Украине. После саммита с лидерами стран Евросоюза он провел разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с президентом США. Об итогах переговоров лидер Франции написал на своей странице в соцсети X.
По словам Макрона, только при условии прекращения агрессии со стороны России и обеспечения "сильных и надежных" гарантий безопасности для украинцев возможен прочный и долговременный мир.
"В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения", - подчеркнул он.
Также Макрон выделил "ключевой момент". По мнению главы Франции, для того, чтобы обеспечить Украине гарантий безопасности нужна совместная работа европейцев, американцев и украинцев.
Эммануэль Макрон убежден, что европейцы должны больше инвестировать в свою безопасность и оборону.
"Для этого европейцы хотят ускорить реализацию своей собственной программы по обеспечению суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Работа будет продолжена на основе предложений Европейской комиссии, как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону", - отметил он.
Участие Европы в окончании войны в Украине - что известно
Как сообщал Главред, после разговора Трампа с Путиным в Париже на саммите экстренно встретились европейские лидеры. По данным СМИ, на встрече присутствовали лидеры Британии, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антонио Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Произошло это на фоне того, как похоже, что лидер США решил запустить переговоры по завершению войны в Украине без участия Евросоюза. По мнению президента Украины, Вашингтон стремится быстро заключить некую "мирную сделку".
После саммита президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора обсуждалась глобальная ситуация и гарантии безопасности для украинского государства.
В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений. Он выразил убеждение, что безопасность Украины помогает гарантировать безопасность Великобритании.
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Отношения между Макроном и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Даже после начала полномасштабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.
В феврале 2024 года Макрон занял "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил риторику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.
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