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Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ

Юрий Берендий
17 февраля 2025, 22:44
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Встреча между представителями США и России это продолжение телефонного разговора между Трампом и диктатором РФ Путиным, отметили в Госдепе.
Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ
В Госдепе назвали цель переговоров с РФ в Саудовской Аравии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, The White House

О чем заявили в Госдепе:

  • Встреча в Саудовской Аравии не рассматривается как начало мирных переговоров
  • Переговоры станут поворотным моментом в отношениях между Вашингтоном и Москвой

Переговоры между представителями Соединенных Штатов и России, которые состоятся 18 февраля на территории Саудовской Аравии не означают начало мирных переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Тамми Брюс

Отмечается, что встреча, которая состоится в Эр-Рияде сможет изменить отношения, которые сложились между США и страной-агрессором Россией после полномасштабного вторжения в Украину.

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"Это продолжение того начального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли этот первый шаг", - заявила Тамми Брюс.

Она выразила мнение, что не стоит рассматривать переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии как детализация или начало "продвижения вперед в каких-то переговорах".

Кроме того, она уклонилась от ответа на вопрос о том, может ли встреча в Саудовской Аравии способствовать проведению саммита с участием Трампа и российского диктатора и военного преступника Путина.

"Я предполагаю, что если вы собираетесь провести встречу, которая определит, что еще возможно, то будет что-то еще, и я думаю, что все эти люди имеют опыт достижения целей", - заявила пресс-секретарь.

Переговоры в саудовской Аравии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 февраля в Саудовской Аравии должна состояться встреча между представителями России и США. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль отправил на переговоры главу МИД Сергея Лаврова и советника по национальной безопасности Юрия Ушакова.

Россия, которая продолжает оккупацию украинских территорий, на этой встрече планирует обсудить возможность начала переговорного процесса по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Между тем Дональд Трамп и Владимир Путин имеют широкий спектр тем для обсуждения, поскольку знакомы давно и неоднократно встречались. Однако для Украины ключевым остается вопрос российской агрессии и поиска путей ее прекращения. Об этом во время чата на Главреде заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

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Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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