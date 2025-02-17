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Опасные последствия для Украины и Европы: назван сценарий сделки Трампа и Путина

Андрей Ганчук
17 февраля 2025, 21:53
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Теперь США – угроза для Европы, считает журналист Гидеон Рахман.
Дональд Трамп, Путин
Трампу ближе Путин, чем Зеленский - журналист / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное из материала Financial Times:

  • Трамп намерен в обход Зеленского договориться с Путиным о завершении войны
  • Украину могут "попросить" отказаться от территорий без гарантий безопасности
  • Трамп может вывести войска США из НАТО и стран Балтии

Сделка президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным может привести к тому, что Украину могут попытаться "попросить" отказаться от оккупированных территорий без гарантий безопасности, а американские войска будут выведены из НАТО и стран Балтии. Трампу ближе Путин, чем Зеленский, а выступление вице-президента Штатов Венса показало, что Америка – теперь угроза Европе. Об этом заявил британский журналист Гидеон Рахман.

"Сама Америка теперь является угрозой для Европы"

В материале для Financial Times он поделился мнением о том, что выступление Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции стало демонстрацией угрозы Европе со стороны США. Вэнс "подорвал идеи свободы, демократии и общих ценностей, которые лежали в основе западного альянса в течение 80 лет".

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"В его мире битва за свободу в Европе больше не заключается в сдерживании автократической и агрессивной России, как это было для Гарри Трумэна или Рональда Рейгана. Борьба Вэнса за свободу - это борьба за спасение "западной цивилизации", по определению Илона Маска и других, от двойных угроз массовой иммиграции и "вируса пробужденного разума", - полагает Рахман.

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Трампу ближе Путин, чем Зеленский

По мнению журналиста, идеологии новой администрации США ближе Путин, чем Зеленский.

"Путин рассматривается как воин, который борется за свою страну и консервативные ценности; украинца считают халявщиком со всеми плохими друзьями в Европе", - пишет аналитик.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Сделка Трампа и Путина

Журналист уверен, что Трамп собрался договориться с Путиным относительно Украины "через головы Зеленского и европейцев".

"(Это приведет к, - ред.) трагическим последствиям для Украины, которую вскоре могут попросить согласиться на потерю территории без гарантий безопасности на будущее", - пишет Рахман.

Угроза вывода войск США из Европы

Кроме того, Штаты могут вывести свои войска и из Европы.

"Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из Балтии и, возможно, дальше на запад, оставляя ЕС уязвимым для российской армии, о которой правительства стран НАТО предупреждают, что она готовится к большему конфликту за пределами Украины", - убежден автор материала.

США – противник Европы?

Более того, как утверждает журналист, США теперь не надежный союзник, а, вероятно, даже противник, поскольку угрожает демократии в Европе, как показал случай с Гренландией.

Что делать Европе

Европейским странам нужно быстро начать подготовку к тому дню, когда США окончательно отменят свои гарантии безопасности для Европы.

"Это должно предусматривать развитие автономной оборонной промышленности. Это также должно означать европейский пакт о взаимной обороне за пределами НАТО, который выходит за пределы ЕС - включая Великобританию, Норвегию и других", - подчеркнул Гидеон Рахман.

Отношения США при Трампа с Европой – что об этом известно:

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у Европы проблемы с демократией и вызовами внутренней безопасности. Угрозу России он считает менее серьезной. Европейцы считают выступление Вэнса "шоком", а Трамп заявил, что это была прекрасная речь.

Европа вряд ли будет участвовать в переговорах по завершению российско-украинской войны, сказал спецпредставитель Штатов по Украине и РФ Кит Келлог. В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что Европа, как серьезный партнер, должна принять участие в переговорном процессе.

Трамп не согласен с тем, что Россия будет воевать против НАТО. В комментарии Fox News он отверг такую возможность.

"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", - добавил американский президент.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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