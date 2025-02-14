"РФ - не главная угроза": вице-президент США удивил заявлениями в Мюнхене

Джей Ди Вэнс обвинил Европу в отступлении от важных ценностей.

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Вице-президент США выступил на Мюнхенской конференции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд громких заявлений во время выступления на Мюнхенской конференции. Он высказался об "угрозе изнутри" и добавил, что РФ не является самой большой угрозой. Видео с его заявлениями уже разлетелось в Сети.

Вэнс обвиняет Европу в том, что она якобы отошла от общих ценностей. Он считает, что Европа должна отыгрывать большую роль в вопросе безопасности и защите своего континента.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, это не РФ, не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри - отступление Европы от ее важных ценностей", - сказал он.

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Смотрите видео с выступлением Джей Ди Вэнса:

Вице-президент США выступил на Мюнхенской конференции / фото: скриншот

Вэнс недоволен тем, что ЕС поддержал отмену результатов выборов в Румынии, так как получил сведения разведки о том, что российская дезинформация якобы повлияла на выборы.

"Хочу спросить европейских друзей: вы считаете, что Россия неправильно поступает, распространяя такую информацию? Мы согласны, что это неправильно. Но если вашу демократию можно разрушить за несколько сотен тысяч долларов, на которые покупается реклама, то такая демократия не очень сильна", - сказал он.

Также он заявил, что готов приехать в Россию для того, чтобы провести переговоры по завершению войны в Украине.

Что говорит ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предоставил больше военной и финансовой помощи Украине, "чем кто-либо в мире". По ее данным, ее стоимость составляет 140 миллиардов долларов.

"Многие в Европе были озадачены и шокированы заявлениями американских топ-чиновников на этой неделе. Мы все хотим окончания войны и справедливого мира и Украина должна получить четкие гарантии безопасности", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Европа работает над членством Украины в ЕС.

"Потому что место Украины - здесь, в Европейском Союзе", - заявила она.

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