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Отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене - NYT

Руслана Заклинская
11 февраля 2025, 19:18
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Для эффективного сдерживания РФ может понадобиться более 100 тыс. военных.
Отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене - NYT
Сможет ли Европа обойтись без США в вопросе миротворческой миссии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Главное:

  • Ключевая тема Мюнхенской конференции - отправка миротворческой миссии в Украину
  • Франция, Великобритания и Балтия поддерживают идею, тогда как Германия считает ее преждевременной
  • Отсутствие поддержки США может сделать европейские войска уязвимыми для атак России

Отправка европейских миротворцев в Украину станет одной из ключевых тем обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Дискуссии вокруг этой инициативы набирают обороты на фоне предположений о возможном перемирии между Украиной и Россией. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, некоторые европейские страны рассматривают возможность развертывания военных контингентов на территории Украины для мониторинга прекращения огня и сдерживания нового российского вторжения. Однако пока нет конкретных инициатив, а позиция Кремля по этому вопросу остается непонятной.

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"Эта тема, наверное, станет главной для обсуждения на этой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио", - отметили в материале.

Франция, Великобритания и страны Балтии уже подняли вопрос о возможной миротворческой миссии. В то же время в Германии относятся к этой идее сдержанно, считая ее преждевременной.

В издании предположили, что размещение европейских войск без поддержки США может нести значительные риски. Без присутствия американских военных и техники контингент окажется под угрозой атак со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для обеспечения безопасности Украины в случае отсутствия членства в НАТО понадобится около 200 тысяч иностранных военных. Эксперты считают эту цифру завышенной.

Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман утверждает, что для сил сдерживания нужно более 100 тысяч военнослужащих для обеспечения постоянной ротации и реагирования на чрезвычайные ситуации. что участие европейских стран в миротворческой миссии без привлечения США может укрепить их роль в переговорах относительно будущего порядка безопасности в регионе.

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон отмечает, что европейские страны хотят продемонстрировать готовность к самостоятельным решениям по безопасности Украины без опоры на США. Такие заявления призваны обеспечить им место за столом переговоров.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Мюнхенская конференция по безопасности / Инфографика: Главред

Западные миротворцы в Украине - новости по теме

Напомним, Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня, тогда как Германия и другие государства выступают против, пишет The Times.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность размещения немецких военных в буферной зоне между Украиной и Россией. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться, когда наступит подходящее время.

Как сообщал Главред, европейские чиновники добиваются от администрации Дональда Трампа обязательств по участию США в гарантиях безопасности для Украины, сообщил Bloomberg.

Союзники Киева соглашаются с Владимиром Зеленским, что США должны предоставить войска для будущих миротворческих сил. Хотя Трамп сначала был сдержанным, его команда демонстрирует готовность к обсуждению.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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