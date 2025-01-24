Когда появятся миротворцы в Украине: Европа ведет переговоры с США - Bloomberg

Скептицизм Трампа относительно поддержки Украины, возможно, смягчился.

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Согласится ли Трамп на отправку миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

США пригрозил усилить давление на российскую экономику

У Трампа сосредоточатся на предоставлении гарантий безопасности Украине

Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательств по участию в гарантиях безопасности для Украины.

По словам анонимных источников издания Bloomberg, союзники в целом согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране.

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Европейские союзники Киева заявили, что США могут поддержать эту идею, несмотря на изначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что пока еще слишком рано обсуждать в деталях, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, сообщили источники издания.

Европейцы пытаются повлиять на новую администрацию, поскольку Трамп готовится к взаимодействию Владимиром Путиным. Президент США пригрозил усилить давление на российскую экономику, если Путин не согласится прекратить боевые действия.

Что известно об обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

По словам высокопоставленного представителя европейского правительства, если европейские союзники будут вынуждены отправлять войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям и вызвать раскол в НАТО, поскольку это будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках альянса.

Как отмечает Bloomberg, скептицизм Трампа по поддержке Украины, возможно, смягчился. Его команда продемонстрировала готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению любой потенциальной сделки. Европейцы понимают, что США ожидают от них предоставления основной части войск, сказал тот же дипломат, поскольку Трамп считает войну в Украине европейским делом.

Другой высокопоставленный дипломат сообщил, что команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена непосредственно участвовать в восстановлении Украины, поскольку, по их мнению, этим займется частный сектор, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются.

Зеленский пытается заручиться поддержкой Трампа в рамках дипломатического нажима на прекращение войны, которая приближается к четвертому году. Президент Украины заявил Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать войска США, поскольку одной военной поддержки Европы будет недостаточно, чтобы сдержать Путина.

Гарантии США - каковы риски

Несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, рассматривали идею отправки европейских войск для поддержки Украины после достижения прекращения огня. Европейцы ведут обсуждение, чтобы предложить конкретные решения США, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Один высокопоставленный французский чиновник, однако, выразил определенный скептицизм. Европейцы поняли, сказал этот человек, что они не смогут рассчитывать на большое участие США, но должны будут подготовиться к тому, что Вашингтон будет играть роль только в определенных возможностях, не отправляя людей на места.

Миротворцы в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину. Со своей стороны, французский президент поддерживает эту идею и уже говорил об этом с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил, будут ли миротворцы воевать на стороне ВСУ. Важным нюансом является и то, что миротворцы могут появиться в Украине только при условии заключения договора и со страной-агрессором Россией, который будет определять, где именно будет размещен контингент.

Владимир Зеленский сказал, сколько миротворцев должно быть в Украине. В Украине нужно разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев после завершения войны. Он подчеркнул, что такое количество военных необходимо для противостояния российской армии, численность которой оценивается в 1,5 миллиона человек.

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