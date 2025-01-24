США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну: Трамп сделал заявление

Трамп призывает Путина заключить мирное соглашение и предупреждает, что в противном случае России придется столкнуться с большим экономическим давлением.

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США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну быстро/ коллаж: Главред, фото: скрин, сайт Кремля

Кратко:

Трамп заявил, что США введут против РФ самые сильные санкции, если РФ не завершит войну быстро

Однако он отметил, что это нежелательное для него развитие событий

Если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"США введут самые сильные санкции и тарифы против рф, если она не согласится завершить войну быстро", - подчеркнул американский президент.

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Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

"Но я не хотел бы делать этого. Я люблю россиян, они замечательные люди", - заявил он.

Также Трамп в очередной раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом США в 2022 году, война страны-агрессора России против Украины не началась бы. По словам Трампа, Украина была целью российского диктатора Владимира Путина все это время, "но он не нападал четыре года".

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как отмечал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" в интервью Главреду, "у РФ серьезные проблемы" - позиция России изменится, если подключится Трамп. Валерий Клочок объяснил, какие шаги в отношении Украины может предпринять Трамп в ближайшее время и как он может повлиять на страну-агрессора Россию.

Также сообщалось, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть для завершения войны в Украине.

Напомним, Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине. Президент США заявил, что Зеленский не должен был допускать войну с Россией.

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