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США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну: Трамп сделал заявление

Алёна Воронина
24 января 2025, 09:42
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Трамп призывает Путина заключить мирное соглашение и предупреждает, что в противном случае России придется столкнуться с большим экономическим давлением.
США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну: Трамп сделал заявление
США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну быстро/ коллаж: Главред, фото: скрин, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп заявил, что США введут против РФ самые сильные санкции, если РФ не завершит войну быстро
  • Однако он отметил, что это нежелательное для него развитие событий

Если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"США введут самые сильные санкции и тарифы против рф, если она не согласится завершить войну быстро", - подчеркнул американский президент.

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Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

"Но я не хотел бы делать этого. Я люблю россиян, они замечательные люди", - заявил он.

Также Трамп в очередной раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом США в 2022 году, война страны-агрессора России против Украины не началась бы. По словам Трампа, Украина была целью российского диктатора Владимира Путина все это время, "но он не нападал четыре года".

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как отмечал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" в интервью Главреду, "у РФ серьезные проблемы" - позиция России изменится, если подключится Трамп. Валерий Клочок объяснил, какие шаги в отношении Украины может предпринять Трамп в ближайшее время и как он может повлиять на страну-агрессора Россию.

Также сообщалось, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть для завершения войны в Украине.

Напомним, Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине. Президент США заявил, что Зеленский не должен был допускать войну с Россией.

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