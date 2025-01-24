"Не ангел": Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

Президент США заявил, что Зеленский не должен был допускать войну с Россией.

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Дональд Трамп раскритиковал Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Что Трамп сказал о Зеленском

Почему президент США считает, что Зеленский - "не ангел"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, заявив, что глава Украины - "не ангел".

"Он не должен был допустить эту войну", — сказал Трамп в интервью Fox News.

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Глава Белого дома добавил, что Зеленский "борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным".

"Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку", - отметил Трамп.

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Трамп также заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Глава Белого дома утверждает, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

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