"Не ангел": Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

Вы узнаете:
- Что Трамп сказал о Зеленском
- Почему президент США считает, что Зеленский - "не ангел"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, заявив, что глава Украины - "не ангел".
"Он не должен был допустить эту войну", — сказал Трамп в интервью Fox News.
Глава Белого дома добавил, что Зеленский "борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным".
"Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку", - отметил Трамп.
Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".
Трамп также заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.
Глава Белого дома утверждает, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.
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