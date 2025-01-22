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"Для танго нужны двое": Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров

Анна Ярославская
22 января 2025, 07:02обновлено 22 января, 08:00
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Президент США сообщил, что скоро поговорит с хозяином Кремля и готов с ним встретиться в любое время.
Путин, Зеленский, Трамп
Трамп допускает новые санкции против РФ, если Путин не пойдет на переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Президент Зеленский хочет заключения мира
  • Путину грозят санкции, если он откажется от переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

В ходе выступления в Белом доме Трамп сообщил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет, пишет Bloomberg.

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"Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для танго нужны двое", - сказал президента США, имея ввиду Путина.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил о планах встретиться с Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Также Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "хочет заключить сделку".

"Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

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