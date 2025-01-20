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Не мирное соглашение, а капитуляция: сможет ли Трамп закончить войну в Украине

Анна Ярославская
20 января 2025, 11:40
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Колумнист Марк Чемпион считает, что Украина должна быть в состоянии сдерживать Россию и быть уверенной в поддержке союзников.
Не мирное соглашение, а капитуляция: сможет ли Трамп закончить войну в Украине
Только осознание того, что Путин не сможет победить, заставит его остановиться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот

Ключевые тезисы:

  • У Трампа есть шанс повлиять на события лишь при условии усиления позиций Киева
  • Ослабление санкций не заставит Путина сесть за стол переговоров

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет дать толчок к мирным переговорам между Россией и Украиной, по крайней мере, на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль. Как утверждает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, "это было бы не мирное соглашение, которого хотят украинцы, а капитуляция".

Автор статьи считает, что у Трампа есть шанс повлиять на события только в случае усиления позиции Украины, чтобы убедить хозяина Кремля Владимира Путина в неизбежности потерь в случае его несогласия на реальное урегулирование войны. Если поддержка Украины со стороны новой администрации США будет недостаточной, российский диктатор получит еще меньше стимулов для компромисса.

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По мнению колумниста, Украина должна быть в состоянии сдерживать Россию, нанося ей существенные потери, останавливать ее наземное наступление и быть уверенной в поддержке союзников.

"Если Трамп хочет, чтобы все двигалось быстро, угроза должна быть гораздо острее", – пишет Чемпион.

Автор статьи также пишет, что команда Трампа уже корректирует ожидания по мирному урегулированию в Украине: от обещаний мира через 24 часа после инаугурации до срока в 100 дней или больше. Однако основной стратегией остается ослабление нефтяных санкций, что должно стимулировать Путина к конструктивному диалогу. По словам Чемпиона, эта тактика выглядит слишком наивно, если ее не подкрепить значительными рычагами давления.

Автор статьи отмечает, что в начале полномасштабной войны симбиоз между ВСУ и западным вооружением позволил Киеву оказывать успешное сопротивление значительно более мощному врагу. Однако после неудачного контрнаступления летом 2023 этот механизм начал давать сбои. Обострила ситуацию задержка в выделении Конгрессом США 60 млрд долларов помощи. Нехватка ресурсов и живой силы усугубляет кризис.

Однако в 2025 году эту ситуацию можно изменить. В частности, собственные мощности Украины по производству оружия резко выросли с начала войны.

"Хотя перспективы на поле боя безрадостны, когда Украина должна прибегать к стратегии уступок территориями в обмен на максимальные потери России, признаков краха или прорыва России пока не наблюдается", - говорится в статье.

Чемпион также прокомментировал призыв кандидата на должность советника по национальной безопасности Майка Уолтца снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет для демонстрации "приверженности демократии". Обозреватель назвал это заявление одновременно и "проницательным", и "непристойным". Автор статьи акцентировал, что Украина уже принесла огромные жертвы, и ее слабость заключается не в отсутствии воли, а в нехватке ресурсов.

"Наличие большего количества хорошо оснащенных солдат для укрепления оборонных линий Украины и возвращения инициативы на поле боя будет критически важным для того, чтобы убедить Путина договориться о настоящем урегулировании. Это необходимо, если европейская страна размером с Францию хочет выйти из этой войны не как озлобленная, побежденная пустошь на границах Европы, а как страна с достаточным количеством надежд и безопасности для восстановления. В долгосрочной перспективе это было бы выгодно как для России, так и для Европы и США. Но к тому времени, когда это станет ясно всем сторонам в этом конфликте, и Путин, и Трамп уже давно уйдут", — резюмировал обозреватель.

старая Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину. Цель звонка - обсудить личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

По данным СМИ, мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что на пути к прекращению войны в Украине есть три ключевых вопроса. Первый - кто должен быть за столом переговоров, второй - как привести их за стол переговоров, третий - какими должны быть рамки сделки.

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Кто такой Марк Чемпион

Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий Европу, Россию и Ближний Восток. Ранее он был руководителем стамбульского бюро Wall Street Journal.

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