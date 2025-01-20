Не мирное соглашение, а капитуляция: сможет ли Трамп закончить войну в Украине

Колумнист Марк Чемпион считает, что Украина должна быть в состоянии сдерживать Россию и быть уверенной в поддержке союзников.

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Только осознание того, что Путин не сможет победить, заставит его остановиться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот

Ключевые тезисы:

У Трампа есть шанс повлиять на события лишь при условии усиления позиций Киева

Ослабление санкций не заставит Путина сесть за стол переговоров

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет дать толчок к мирным переговорам между Россией и Украиной, по крайней мере, на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль. Как утверждает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, "это было бы не мирное соглашение, которого хотят украинцы, а капитуляция".

Автор статьи считает, что у Трампа есть шанс повлиять на события только в случае усиления позиции Украины, чтобы убедить хозяина Кремля Владимира Путина в неизбежности потерь в случае его несогласия на реальное урегулирование войны. Если поддержка Украины со стороны новой администрации США будет недостаточной, российский диктатор получит еще меньше стимулов для компромисса.

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По мнению колумниста, Украина должна быть в состоянии сдерживать Россию, нанося ей существенные потери, останавливать ее наземное наступление и быть уверенной в поддержке союзников.

"Если Трамп хочет, чтобы все двигалось быстро, угроза должна быть гораздо острее", – пишет Чемпион.

Автор статьи также пишет, что команда Трампа уже корректирует ожидания по мирному урегулированию в Украине: от обещаний мира через 24 часа после инаугурации до срока в 100 дней или больше. Однако основной стратегией остается ослабление нефтяных санкций, что должно стимулировать Путина к конструктивному диалогу. По словам Чемпиона, эта тактика выглядит слишком наивно, если ее не подкрепить значительными рычагами давления.

Автор статьи отмечает, что в начале полномасштабной войны симбиоз между ВСУ и западным вооружением позволил Киеву оказывать успешное сопротивление значительно более мощному врагу. Однако после неудачного контрнаступления летом 2023 этот механизм начал давать сбои. Обострила ситуацию задержка в выделении Конгрессом США 60 млрд долларов помощи. Нехватка ресурсов и живой силы усугубляет кризис.

Однако в 2025 году эту ситуацию можно изменить. В частности, собственные мощности Украины по производству оружия резко выросли с начала войны.

"Хотя перспективы на поле боя безрадостны, когда Украина должна прибегать к стратегии уступок территориями в обмен на максимальные потери России, признаков краха или прорыва России пока не наблюдается", - говорится в статье.

Чемпион также прокомментировал призыв кандидата на должность советника по национальной безопасности Майка Уолтца снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет для демонстрации "приверженности демократии". Обозреватель назвал это заявление одновременно и "проницательным", и "непристойным". Автор статьи акцентировал, что Украина уже принесла огромные жертвы, и ее слабость заключается не в отсутствии воли, а в нехватке ресурсов.

"Наличие большего количества хорошо оснащенных солдат для укрепления оборонных линий Украины и возвращения инициативы на поле боя будет критически важным для того, чтобы убедить Путина договориться о настоящем урегулировании. Это необходимо, если европейская страна размером с Францию хочет выйти из этой войны не как озлобленная, побежденная пустошь на границах Европы, а как страна с достаточным количеством надежд и безопасности для восстановления. В долгосрочной перспективе это было бы выгодно как для России, так и для Европы и США. Но к тому времени, когда это станет ясно всем сторонам в этом конфликте, и Путин, и Трамп уже давно уйдут", — резюмировал обозреватель.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину. Цель звонка - обсудить личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

По данным СМИ, мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что на пути к прекращению войны в Украине есть три ключевых вопроса. Первый - кто должен быть за столом переговоров, второй - как привести их за стол переговоров, третий - какими должны быть рамки сделки.

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Кто такой Марк Чемпион Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий Европу, Россию и Ближний Восток. Ранее он был руководителем стамбульского бюро Wall Street Journal.

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