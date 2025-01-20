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Приоритет - переговоры с Путиным: Трамп снова пообещал завершить войну в Украине

Анна Ярославская
20 января 2025, 06:57обновлено 20 января, 07:32
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Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства.
Дональд Трамп, Путин
Трамп снова пообещал завершить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп поручил договориться о переговорах с Путиным
  • 47-й президент США обещает завершить войну в Украине

Во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.

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Как пишет CNN, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни после его присяги. Цель звонка - обсудить личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

При этом издание отмечает, что "мало что указывает на то, что почти трехлетняя война приближается к завершению, почти наверняка, что он [Трамп] нарушит это обещание".

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина

Чиновники из команды национальной безопасности Трампа начали работать над подготовкой к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад. Пока неясно, была ли окончательно согласована дата разговора.

Как только Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники могут начать серьезную работу над организацией личной встречи.

Новый президент заявил, что переговоры уже организуются, но Кремль заявил, что подождет, пока Трамп вступит в должность, чтобы начать официальную подготовку. Швейцария и Сербия заявили, что готовы организовать эту встречу.

Издание отмечает, что любые переговоры между Трампом и Путиным будут отражать "резкий отход от подхода президента Джо Байдена", ведь Байден не говорил напрямую с Путиным почти три года.

"Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд, описанный человеком, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным - это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне", - отмечают журналисты.

Пока неизвестно, собирается ли Трамп ппродолжать стратегию администрации Байдена о предоставлении Киеву оружия и разведывательных данных и на какие гарантии безопасности может согласиться, чтобы удовлетворить президента Владимира Зеленского.

Также политик не уточнил, кто будет платить за восстановление Украины, хотя, исходя из его предыдущих комментариев, вряд ли это будут Соединенные Штаты.

Дональд Трамп и война в Украине - последние новости

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", - сказал он.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предполагает, что, несмотря на заявления Трампа о прекращении огня в Украине, его подход будет заключаться в сильном давлении на обе стороны войны для заключения быстрого мира.

Как сообщал Главред, Трамп и его команда планируют работать над "сильным" мирным соглашением. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что соглашение будет выгодным для Украины.

По данным The Hill, Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной.

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