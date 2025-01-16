Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

России сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватку финансов.

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Дональд Трамп может предложить Путину сделку / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

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Что Трамп может предложить Путину в обмен на мир в Украине

Причем тут МКС

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной. Суть возможного предложения описали журналисты The Hill.

Как пишет издание, РФ сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватку финансов. Аналитики предполагают, что состояние российской космической программы усугубляется еще со времен аннексии Крыма 2014 года. Дональд Трамп может предложить помощь Кремлю.

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В частности, журналисты отмечают, что россияне планируют построить новую космическую станцию, которая заменит их долю на МКС, когда ее прекратят эксплуатировать. Москва уже создала альянс с Китаем, чтобы развивать эту сферу.

Однако Институт внешнеполитических исследований США отчитывается, что санкции, эмбарго на поставку передового промышленного оборудования, дефицит рабочей силы и финансов, прекращение сотрудничества в космической сфере с Западом и другие создают проблемы для РФ.

"Эта ситуация дает Трампу шанс предложить Владимиру Путину роль в программе NASA "Артемида" в обмен на прекращение войны в Украине. Это откроет для Москвы перспективы участия в исследовании Луны и доступ к передовым американским технологиям и партнерам, например SpaceX", — говорится в статье.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование. Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.

В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.

"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

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