Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

Вы узнаете:
- Что Трамп может предложить Путину в обмен на мир в Украине
- Причем тут МКС
Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной. Суть возможного предложения описали журналисты The Hill.
Как пишет издание, РФ сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватку финансов. Аналитики предполагают, что состояние российской космической программы усугубляется еще со времен аннексии Крыма 2014 года. Дональд Трамп может предложить помощь Кремлю.
В частности, журналисты отмечают, что россияне планируют построить новую космическую станцию, которая заменит их долю на МКС, когда ее прекратят эксплуатировать. Москва уже создала альянс с Китаем, чтобы развивать эту сферу.
Однако Институт внешнеполитических исследований США отчитывается, что санкции, эмбарго на поставку передового промышленного оборудования, дефицит рабочей силы и финансов, прекращение сотрудничества в космической сфере с Западом и другие создают проблемы для РФ.
"Эта ситуация дает Трампу шанс предложить Владимиру Путину роль в программе NASA "Артемида" в обмен на прекращение войны в Украине. Это откроет для Москвы перспективы участия в исследовании Луны и доступ к передовым американским технологиям и партнерам, например SpaceX", — говорится в статье.
Переговоры Трампа и Путина - последние новости
Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.
Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.
Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование. Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.
В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.
"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.
Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.
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