Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

Анна Ярославская
16 января 2025, 12:24
815
России сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватку финансов.
Дональд Трамп, путин, ВСУ
Дональд Трамп может предложить Путину сделку / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что Трамп может предложить Путину в обмен на мир в Украине
  • Причем тут МКС

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной. Суть возможного предложения описали журналисты The Hill.

Как пишет издание, РФ сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватку финансов. Аналитики предполагают, что состояние российской космической программы усугубляется еще со времен аннексии Крыма 2014 года. Дональд Трамп может предложить помощь Кремлю.

видео дня

В частности, журналисты отмечают, что россияне планируют построить новую космическую станцию, которая заменит их долю на МКС, когда ее прекратят эксплуатировать. Москва уже создала альянс с Китаем, чтобы развивать эту сферу.

Однако Институт внешнеполитических исследований США отчитывается, что санкции, эмбарго на поставку передового промышленного оборудования, дефицит рабочей силы и финансов, прекращение сотрудничества в космической сфере с Западом и другие создают проблемы для РФ.

"Эта ситуация дает Трампу шанс предложить Владимиру Путину роль в программе NASA "Артемида" в обмен на прекращение войны в Украине. Это откроет для Москвы перспективы участия в исследовании Луны и доступ к передовым американским технологиям и партнерам, например SpaceX", — говорится в статье.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование. Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.

В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.

"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:40Синоптик
Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:24Мир
Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

12:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Последние новости

12:40

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:24

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:05

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

11:54

Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

11:53

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
11:52

Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

11:45

"Ему нравится Путин": как симпатия Трампа к диктатору РФ заденет Украину - ЯгунВидео

11:42

В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова в очередной раз унизила отца-путиниста

Реклама
11:17

Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минутВидео

11:14

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

11:07

"Россияне в панике отступают": ВСУ заходят в тыл врага на Курщине - Ягун

11:01

"Тушка Путин покинет мир": эксперт о сценарии Лукашенко на выборах в БеларусиВидео

10:55

Шаг вправо, шаг влево - скандал: самые ревнивые знаки зодиака

10:54

"Беженец": беглец Иван Дорн объединился с россиянами и попал в скандал

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 января (обновляется)

10:19

Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе будут действовать графикиВидео

10:03

Один из мобильных операторов повышает цены: когда и насколько подорожают услуги

09:46

"Напоминает клетку людоедов": Ксения Мишина рассказала об увольнении с ТЕТ

09:18

Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария

Реклама
09:08

Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

08:29

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

08:10

Купянское направление: как продвигается фронтмнение

08:02

"Мы все хорошо помним": известный ведущий рассказал, что ждет беглеца Потапа

07:40

В прощальной речи в Белом доме Байден упомянул Украину: что сказал

07:10

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

06:49

Кольцо сжимается: военные РФ оккупировали Нескучное на Донбассе

06:10

Путин ошалел от безнаказанностимнение

05:42

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

04:53

Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

04:30

Зачем на авто пожарных и скорой помощи вешают цепи: интересный ответ

03:54

"Сумасшедшие могут сделать что угодно": применит ли РФ ядерку в 2025 годуВидео

03:31

Почему люди вздрагивают во сне: врач раскрыл секрет

03:03

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицыВидео

02:00

Больше не малыши: Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями

01:52

IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек

01:30

"Дай лапу, друг": как научить любимого кота трюку "дай пять"

01:20

Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

00:30

"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

Реклама
00:28

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебазаВидео

00:10

Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

15 января, среда
23:47

Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

23:19

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

23:17

Без кокетства и фильтров: популярная актриса показала живот после вторых родов

22:34

Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

22:28

Каковы настроения в Беларуси накануне выборов?мнение

22:16

"Защищает воров и преступников": Марченко призвал отменить банковскую тайну

22:03

Орбакайте показала высокого мужа-красавца

22:00

"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять