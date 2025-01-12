Встреча Путина и Трампа: Швейцария заявила о готовности принять саммит - СМИ

Главное:
- Швейцария может стать площадкой для встречи Путина и Трампа
- Встреча должна пройти в трехстороннем формате
- Кроме Швейцарии есть ряд стран, которые готовы принять встречу
Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование.
Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.
"После саммита в Бюргенштоке ( Глобального саммита мира - Главред) Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира", - заявил глава службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
При этом в швейцарском правительстве не готовы проявлять инициативу в этом вопросе, а лишь рассматривают такую возможность, ведь страна есть среди перечня тех, которые готовы принять встречу политических сил трех стран - США, страны-агрессора России и Украины.
Встреча Трампа и Путина - что известно
Ранее, как писал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако конкретной даты проведения переговоров он не уточнил.
Напомним, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур предупредил - если Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся лично, это может иметь серьезные последствия для Украины, особенно если такая встреча пройдет без участия украинской стороны.
Накануне в СМИ писали, что Владимир Путин во время предстоящих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом планирует поставить вопрос об уменьшении военного присутствия НАТО у российских границ.
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Что такое Le Temps?
Le Temps - швейцарская франкоязычная ежедневная газета, издающаяся в Женеве. Газета была выпущена в 1998 году в результате слияния двух других газет, Journal de Genève et Gazette de Lausanne и Le Nouveau Quotidien, поскольку эти газеты столкнулись с финансовыми проблемами.
Это единственная общенациональная франкоязычная неспециализированная ежедневная газета Швейцарии. С 2021 года им владеет некоммерческая организация Fondation Aventinus. Le Temps считается крупной национальной газетой в Швейцарии, пишет Википедия.
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