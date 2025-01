ВСУ прорвались на Курщине: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

Ключевые тезисы ISW:

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают продвижение в Курской области России, в частности на северо-запад от Суджи.

Украинские силы продвинулись к главному выступлению в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в северных Погребках (к северо-западу от Суджи), говорится в отчете ISW.

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись на 3,25 километра вглубь в Русское Поречье (к северу от Суджи), но ISW не нашло подтверждения этому.

Другой милблогер утверждал, что еще слишком рано оценивать, что российские войска захватили Махновку (к юго-востоку от Суджи), поскольку украинские войска частично восстановили позиции в северной части населенного пункта. Российские источники утверждали, что бои шли к северу от Суджи возле Черкасского Поречья и Русского Поречья; к северо-востоку от Суджи возле Погребков; и к юго-востоку от Суджи возле Махновки.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в Махновке и вблизи Погребков.

Российские источники отметили, что погодные условия в Курской области улучшаются для операций беспилотников, но земля все еще грязная, поэтому новая фаза российских наступательных операций может начаться вскоре, когда земля снова замерзнет.

Напомним, как ранее сообщал Главред, что выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных. Сосредоточенность Украины на Курщине подчеркивает стратегическую важность этого региона, а особенно на фоне вероятного дипломатического давления со стороны Дональда Трампа.

В отчете американского Института изучения войны сообщили, что ВСУ прорываются в Курской области. Кроме того, российский блогер охарактеризовал крайние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может служить отвлекающим маневром перед будущими атаками.

В ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области. Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили сверхмощное оружие, в частности РЭБ, из-за которого российские дроны даже не смогли подняться в воздух. Однако говорить о сохранении контроля над определенной территорией пока не стоит.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.