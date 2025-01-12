ВСУ прорвались на Курщине: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

Украинские войска контратаковали в Махновке и вблизи Погребков.

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Какая ситуация на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 144 отдельная пехотная бригада

Ключевые тезисы ISW:

Российские войска продвинулись на 3,25 километра

Украинские военные частично восстановили позиции в Курской области

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают продвижение в Курской области России, в частности на северо-запад от Суджи.

Украинские силы продвинулись к главному выступлению в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в северных Погребках (к северо-западу от Суджи), говорится в отчете ISW.

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Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись на 3,25 километра вглубь в Русское Поречье (к северу от Суджи), но ISW не нашло подтверждения этому.

Другой милблогер утверждал, что еще слишком рано оценивать, что российские войска захватили Махновку (к юго-востоку от Суджи), поскольку украинские войска частично восстановили позиции в северной части населенного пункта. Российские источники утверждали, что бои шли к северу от Суджи возле Черкасского Поречья и Русского Поречья; к северо-востоку от Суджи возле Погребков; и к юго-востоку от Суджи возле Махновки.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в Махновке и вблизи Погребков.

Российские источники отметили, что погодные условия в Курской области улучшаются для операций беспилотников, но земля все еще грязная, поэтому новая фаза российских наступательных операций может начаться вскоре, когда земля снова замерзнет.

Наступление на Курскую область - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных. Сосредоточенность Украины на Курщине подчеркивает стратегическую важность этого региона, а особенно на фоне вероятного дипломатического давления со стороны Дональда Трампа.

В отчете американского Института изучения войны сообщили, что ВСУ прорываются в Курской области. Кроме того, российский блогер охарактеризовал крайние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может служить отвлекающим маневром перед будущими атаками.

В ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области. Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили сверхмощное оружие, в частности РЭБ, из-за которого российские дроны даже не смогли подняться в воздух. Однако говорить о сохранении контроля над определенной территорией пока не стоит.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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