Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

Оккупанты не ожидали такой силы наступления со стороны украинских войск.

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ВСУ максимально эффективно выполняют задачи на Курщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лещенко:

Россияне не понимают логику наступления ВСУ

ВСУ реализовывают все возможные задачи в Курской области

Украинский плацдарм на Курщине начал увеличиваться в сторону большого города

5 января украинские военные начали вторую наступательную операцию в Курской области страны-агрессора России, что вызвало панику в рядах противника. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили сверхмощное оружие, в частности РЭБ, из-за которого российские дроны даже не смогли подняться в воздух.

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Кроме этого якобы украинские разминирующие машины просто шли по полю без всяких препятствий, что позволило ВСУ пройти достаточно большой участок на территории противника.

Угнетает оккупантов и то, что они не понимают, является ли Курская область для украинских военных основным направлением удара, или это только отвлекающий маневр. Это помогает Украине.

При этом Лещенко отметил, что говорить о сохранении контроля над определенной территорией или Украиной или Россией пока не стоит, ведь ситуация на поле боя меняется очень быстро.

"Потому что эта территория контролируется пребыванием в определенных точках украинских военных, а не так, что она сплошь контролируется нами", - пояснил он.

Представитель ОП также приоткрыл карты относительно цели нового наступления украинских сил на Курщине. По его словам, территории противника являются ресурсом для будущего обмена с РФ временно оккупированных территорий Украины.

"Конечно, эта территория может увеличиваться в то или иное направление. Сейчас она начала увеличиваться в направлении города Курска, который является для Путина гораздо более болезненным, потому что это региональный центр", - подытожил Лещенко.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщали, что ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах.

Накануне также Главред писал, что OSINT-аналитик Def Mon опубликовал карту с продвижением ВСУ вглубь Курщины, согласно которой украинским военным за один день вероятнее всего удалось штурмовать противника на расстояние в 2,7 километра.

Ранее в ВСУ рассказали, что украинским военным на территории России удается сковывать 70-тысячную группировку врага, да еще и уничтожать и агрессорские войска, и технику.

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Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

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