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"Одно условие": у Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ

Юрий Берендий
6 января 2025, 17:57
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Российский диктатор Владимир Путин провалил стратегические цели начала полномасштабной войны в Украине, отметил представитель немецкого правительства.
'Одно условие': у Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ
У Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента Украины

Коротко:

  • У Шольца выразили надежду на мир в Украине уже в 2025 году
  • Мир в Украине не должен быть навязан российской стороной

Завершение войны между Россией и Украиной является чрезвычайно желательным, однако мир не может быть навязан Москвой. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт во время брифинга, сообщает Укринформ.

"На вопрос, будет ли в этом году достигнут мир, мой ответ был бы: надо на это надеяться. Но это должен быть мир, предпосылкой которого должна быть сильная Украина. Речь не идет о продиктованном мире", - заявил Гебештрайт.

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Он напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил в неизменной поддержке Украины и активно координирует действия с будущим президентом США по помощи Киеву. По словам Гебештрайта, важно, чтобы Украина находилась в позиции силы.

Представитель также обратил внимание на то, что даже в последние дни продолжаются бомбардировки гражданского населения Украины и разрушение ее энергетической инфраструктуры.

"Война продолжается, как и предыдущие почти три года, безжалостная, и все требуют от России немедленно остановить эту войну", - сказал он.

Гебештрайт подчеркнул, что все стратегические цели, которые Путин ставил в начале войны, в частности ослабление НАТО, установление марионеточного режима в Киеве и недопущение евроинтеграции Украины, потерпели неудачу. В то же время украинцы ежедневно платят за это высокую цену.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал предположения о готовности российского диктатора Владимира Путина завершить войну "очень наивными" и не имеющими никаких оснований. Глава государства отметил, что Украина открыта к мирным переговорам, но для этого необходимо занять сильную позицию.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан озвучил свой прогноз на 2025 год относительно войны в Украине. По его словам, переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже завтра, но это не приведет к немедленному прекращению боевых действий. Острая фаза конфликта будет продолжаться, пока обе армии не достигнут своих стратегических целей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию, заявил, что позиция украинских сил в Курске, на территории России, играет ключевую роль в перспективах возможных переговоров.

Другие новости:

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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война в Украине мирные переговоры с Россией
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