Российский диктатор Владимир Путин провалил стратегические цели начала полномасштабной войны в Украине, отметил представитель немецкого правительства.

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У Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента Украины

Коротко:

У Шольца выразили надежду на мир в Украине уже в 2025 году

Мир в Украине не должен быть навязан российской стороной

Завершение войны между Россией и Украиной является чрезвычайно желательным, однако мир не может быть навязан Москвой. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт во время брифинга, сообщает Укринформ.

"На вопрос, будет ли в этом году достигнут мир, мой ответ был бы: надо на это надеяться. Но это должен быть мир, предпосылкой которого должна быть сильная Украина. Речь не идет о продиктованном мире", - заявил Гебештрайт. видео дня

Он напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил в неизменной поддержке Украины и активно координирует действия с будущим президентом США по помощи Киеву. По словам Гебештрайта, важно, чтобы Украина находилась в позиции силы.

Представитель также обратил внимание на то, что даже в последние дни продолжаются бомбардировки гражданского населения Украины и разрушение ее энергетической инфраструктуры.

"Война продолжается, как и предыдущие почти три года, безжалостная, и все требуют от России немедленно остановить эту войну", - сказал он.

Гебештрайт подчеркнул, что все стратегические цели, которые Путин ставил в начале войны, в частности ослабление НАТО, установление марионеточного режима в Киеве и недопущение евроинтеграции Украины, потерпели неудачу. В то же время украинцы ежедневно платят за это высокую цену.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал предположения о готовности российского диктатора Владимира Путина завершить войну "очень наивными" и не имеющими никаких оснований. Глава государства отметил, что Украина открыта к мирным переговорам, но для этого необходимо занять сильную позицию.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан озвучил свой прогноз на 2025 год относительно войны в Украине. По его словам, переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже завтра, но это не приведет к немедленному прекращению боевых действий. Острая фаза конфликта будет продолжаться, пока обе армии не достигнут своих стратегических целей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию, заявил, что позиция украинских сил в Курске, на территории России, играет ключевую роль в перспективах возможных переговоров.

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